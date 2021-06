Die Membership Collective Group gibt die Einreichung der Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang bekannt

Membership Collective Group („MCG“), eine globale Mitgliedschaftsplattform bestehend aus Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club und Soho Home sowie verwandten digitalen Plattformen, gab heute bekannt, dass es eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) in Bezug auf einen geplanten Börsengang von Anteilen seiner Stammaktien der Klasse A eingereicht hat. Die Anzahl an Aktien, die angeboten werden soll, und deren Kursspanne sind noch nicht festgelegt worden. MCG hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „MCG“ beantragt.

J.P. Morgan und Morgan Stanley werden als gemeinsame Lead Book Runner für das vorgeschlagene Angebot fungieren. Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities und HSBC werden gemeinsame Bookrunner sein. Die Citibank wird als Co-Manager fungieren.

Das vorgeschlagene Angebot in den USA wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmorgan.com oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospektabteilung, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bezüglich des geplanten Börsengangs wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Zulassungsantrag bewilligt wurde.

Der oben genannte Prospekt und die Registrierungserklärung stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere an oder von einer Person im Vereinigten Königreich oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, für die oder in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Der oben genannte Prospekt und die Registrierungserklärung richten sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und werden nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Und keine solche Person im Vereinigten Königreich oder in einer anderen Gerichtsbarkeit darf Anteile an MCG zeichnen oder erwerben oder sich anderweitig auf den Inhalt dieses Prospekts verlassen. Darüber hinaus stellt diese Pressemitteilung weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Membership Collective Group

Die Membership Collective Group (MCG) ist eine globale Mitgliederplattform mit physischen und digitalen Räumen, die eine dynamische, vielfältige und globale Gruppe von Mitgliedern verbindet. Diese Mitglieder nutzen die MCG-Plattform, um auf der ganzen Welt zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen, zu verbinden, zu erschaffen und zu gedeihen. Wir begannen mit der Eröffnung des ersten Soho House im Jahr 1995 und sind bis heute das einzige Unternehmen, das ein privates Mitgliedernetzwerk mit globaler Präsenz aufgebaut hat. Mitglieder auf der ganzen Welt interagieren mit MCG über unser globales Portfolio von 28 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned in London, Scorpios Beach Club in Mykonos, Soho Home – unsere Inneneinrichtungs- und Lifestyle-Einzelhandelsmarke – und unsere digitalen Kanäle. www.membershipcollectivegroup.com

Vereinigtes Königreich: Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich oder in einer anderen Gerichtsbarkeit. Diese Mitteilung stellt eine finanzielle Werbung im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 dar und wurde von PrimaryBid Limited genehmigt, die von der Financial Conduct Authority (FRN 779021) autorisiert und reguliert ist.

Jegliche Zeichnung oder Kauf von Wertpapieren, die angeboten werden, sollte ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die in einem entsprechenden Prospekt enthalten sind, der von MCG herausgegeben werden kann. Die Informationen in dieser Ankündigung können sich ändern. Vor der Zeichnung oder dem Kauf von Anteilen sollten Personen, die diese Mitteilung lesen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die im jeweiligen Prospekt, falls veröffentlicht, aufgeführt sind, vollständig verstehen und akzeptieren. Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann zu keinem Zweck Vertrauen gesetzt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren dar, sei es durch Zeichnung oder Kauf. Die Ankündigung (oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung darf auch nicht die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art bilden oder in Verbindung mit oder als Anreiz zum Abschluss dienen.

MCG kann beschließen, das mögliche Angebot nicht durchzuführen, und es besteht daher keine Garantie dafür, dass ein Prospekt veröffentlicht, das vorgeschlagene Angebot erstellt oder vollzogen wird. Potenzielle Anleger sollten ihre Finanzentscheidung nicht auf diese Ankündigung stützen. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Ankündigung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die in Erwägung ziehen, Anlagen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich eines möglichen Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich bezüglich der Eignung eines möglichen Angebots für die betroffene Person an einen professionellen Berater wenden.

Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt (i) eine Anlage-, Steuer-, Finanz-, Buchführungs- oder Rechtsberatung, (ii) eine Zusicherung, dass eine Anlage oder Strategie für Ihre individuellen Umstände geeignet oder angemessen ist, oder (iii) eine persönliche Empfehlung an Sie dar oder sollte als solche ausgelegt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

