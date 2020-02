Die nächsten Scalable-Capital-Events auf einen Blick

"Denn digital heißt nicht, keiner da"

Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist Scalable Capital sehr wichtig. Deshalb veranstaltet Scalable Capital Infoabende in großer und kleiner Runde in ganz Deutschland. Hier können Sie mehr zu unserem Konzept erfahren, aber auch all Ihre Fragen an das Experten-Team richten.





Überblick der nächsten Termine:

- 20.02. Dresden

- 03.03. Frankfurt

- 04.03. Köln

- 10.03. Münster

- 11.03. Essen

- 18.03. Hamburg

- 19.03. Berlin

- 25.03. München

- 26.03. Nürnberg





Die Teilname an den Events ist natürlich kostenlos. Allerdings sind die Plätze begrenzt, deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Weitere Termine und Informationen finden Sie auf der Scalable Capital Webseite.





Events anzeigen









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.