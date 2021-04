Die neue, anpassbare Benutzeroberfläche Talkdesk Workspace wurde entwickelt, um den Kunden in Kontaktzentren ein hervorragendes Erlebnis zu bieten

Workspace, das mit dem neuen Logo und Slogan von Talkdesk eingeführt wird, ermöglicht beispiellose Anpassbarkeit, Personalisierung und Erweiterbarkeit, um es zu Ihrem Kontaktzentrum zu machen

Talkdesk Workspace vereint alle Anwendungen und Daten zur Kundenerfahrung auf einer einzigen Oberfläche und ermöglicht es Unternehmen, die ideale Schnittstelle für jede Rolle im Kontaktzentrum zu erstellen

Das Unternehmen führt außerdem Talkdesk Builder ein, ein komplettes Set von Tools — einschließlich APIs, SDKs, Low-Code- und No-Code-Schnittstellen — für unbegrenzte und schnellere Anpassungen des Kontaktzentrums in den Bereichen Arbeitsumgebung, Routing, Reporting und Integrationen

Workspace und Builder senken die Gesamtbetriebskosten und helfen Unternehmen dabei, die gesamte Reise des Kunden abzubilden, indem sie alle verschiedenen Kundenservice-Teams und -Abteilungen in ihrem Unternehmen auf derselben Talkdesk-Instanz zusammenbringen — mit personalisierten Arbeitsbereichen, die speziell für die Bedürfnisse der einzelnen Teams optimiert sind

Talkdesk®, Inc, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Kundenerfahrung für kundenzentrierte Unternehmen, stellt heute Talkdesk Workspace vor, eine einheitliche und individuell anpassbare Plattform, die alle Anwendungen der Kundenerfahrung (CX) auf einer einzigen Oberfläche zusammenführt. Die Flexibilität des Designs ermöglicht es Unternehmen, die ideale Oberfläche für jede Rolle im Kontaktzentrum zu gestalten und so eine personalisierte Möglichkeit zu schaffen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse im digitalen Zeitalter zu bieten.

In Zusammenhang mit dem neuen Image von Talkdesk und dem Slogan „Experience. A better way.“ („Erfahrung. Ein besserer Weg.“), stellte das Unternehmen darüber hinaus Talkdesk Builder vor, ein umfassendes Set von Low- und Custom-Code-Entwicklungstools, mit denen sich jeder Aspekt des Kontaktzentrums individuell anpassen lässt — von der Integration von Datenquellen über die Erstellung von Arbeitsabläufen bis hin zur Entwicklung individueller Anwendungen. Zusammen bieten Workspace und Builder Unternehmen die Möglichkeit, hochgradig personalisierte und maßgeschneiderte Kontaktzentren aufzubauen, die es jedem - vom Vorgesetzten bis zum Kundenbetreuer - einfacher machen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

„Die Einführung von Talkdesk Workspace und Builder stellt eine komplette Neudefinition dessen dar, was ein Kontaktzentrum in Unternehmen heute sein sollte und kann“, sagt Charanya Kannan, Chief Product Officer bei Talkdesk. „Workspace bringt die 20 neuen Innovationen, die Talkdesk in den ersten 20 Wochen des Jahres 2020 vorgestellt hat, in einem anpassbaren Arbeitsbereich zusammen. Während wir uns auf diese neue Reise begeben und den Kundenservice-Markt mit Talkdesk CX Cloud weiter revolutionieren, werden sich moderne Kontaktzentren durch den Umfang auszeichnen, in dem sie für jeden Benutzer oder jede Branche angepasst und personalisiert werden können.“

Talkdesk Workspace: Personalisierte Schnittstellen, konsistente Erfahrung

Talkdesk Workspace bietet ein personalisiertes Talkdesk CX-Cloud-Erlebnis mit verschiedenen eingebetteten Anwendungen, Tools und Warnmeldungen für jede einzelne Rolle. Die Lösung personalisiert das Aussehen, die Handhabung und die Funktionalität des Kontaktzentrums und stellt dem Mitarbeiter die wichtigsten Informationen und Aktionen für jede Rolle zur Verfügung.

„Vorbei sind die Zeiten, in denen Kontaktzentren entweder unpersönlich und steif waren oder von Grund auf neu aufgebaut werden mussten. Heute beginnen wir eine neue Ära, in der Ihr Kontaktzentrum wirklich Ihr Kontaktzentrum sein kann“, so Kannan weiter.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen kann sowohl eine Vertriebs- als auch eine Serviceabteilung mit unterschiedlichen Zielen haben, die unterschiedliche Anwendungen und Daten benötigen Der Vertrieb fungiert als erste Anlaufstelle für Kunden und bearbeitet alle ersten Anfragen und Interaktionen. Das Serviceteam hingegen betreut die Kunden nach dem Vertragsabschluss und hilft oft bei Fragen zu Zahlungen oder Rechnungsproblemen. Obwohl beide Rollen im Kontaktzentrum wichtig sind, benötigt jede von ihnen unterschiedliche Workspaces, um Kunden besser bedienen zu können.

Talkdesk Workspace ermöglicht den Zugriff auf Talkdesk CX Cloud™-Anwendungen, Integrationen und AppConnect™-Lösungen in einem Fenster für ein einheitliches, individuelles Erlebnis, das die Lösungsdauer verkürzt und die Produktivität steigert. Dieser Grad der Anpassung bietet mehr Flexibilität und Agilität für Unternehmen mit komplexen Anforderungen an das Kontaktzentrum und zugrundeliegende Technologie. Unternehmen, die ihre Architektur und ihr Anbieterportfolio optimieren möchten, können Talkdesks Sprach-, SMS-, Digital-, Workforce-Management-, Qualitätsmanagement-, Kundenfeedback-Management-Lösungen und andere Lösungen in einem Workspace zusammenführen, ohne dass weitere Integrationen erforderlich sind.

Talkdesk Builder: Passen Sie alle Aspekte des Kontaktzentrums an

Die Low-, No- und Custom-Code-Tools von Talkdesk Builder ermöglichen eine zusätzliche Anpassung jedes Aspekts des Kontaktzentrums, um sich agil an alle Geschäftsanforderungen und -ziele anzupassen. Mit Builder können Unternehmen Folgendes erreichen:

Anpassen & Erstellen benutzerdefinierter Apps — Erstellen rollenbasierter oder teamspezifischer Arbeitsbereiche. Wählen Sie, welche Anwendungen und Funktionen von Talkdesk jeder Mitarbeiter für einen erfolgreichen Einsatz benötigt, und erweitern Sie native Anwendungen, indem Sie CRM-, Helpdesk- oder andere Tools von Drittanbietern direkt in Workspace einbetten.

— Erstellen rollenbasierter oder teamspezifischer Arbeitsbereiche. Wählen Sie, welche Anwendungen und Funktionen von Talkdesk jeder Mitarbeiter für einen erfolgreichen Einsatz benötigt, und erweitern Sie native Anwendungen, indem Sie CRM-, Helpdesk- oder andere Tools von Drittanbietern direkt in Workspace einbetten. Entwickeln Sie benutzerdefinierte Integrationen — Nutzen Sie die Vorteile von Talkdesk Connections, um jedes beliebige Drittanbietersystem in wenigen Minuten über eine no-code Schnittstelle zu integrieren.

Nutzen Sie die Vorteile von Talkdesk Connections, um jedes beliebige Drittanbietersystem in wenigen Minuten über eine no-code Schnittstelle zu integrieren. Entwerfen Sie benutzerdefinierte Abläufe — Verwenden Sie Talkdesk Studio, um mit vorgefertigten Komponenten überzeugende Reisen von Kunden zu gestalten und zu erstellen. Studio Functions ist ein Low-Code-Editor, mit dem die Reise des Kunden vollständig individuell angepasst werden kann, wenn die Komponentenbibliothek nicht den spezifischen Anforderungen entspricht.

Verwenden Sie Talkdesk Studio, um mit vorgefertigten Komponenten überzeugende Reisen von Kunden zu gestalten und zu erstellen. Studio Functions ist ein Low-Code-Editor, mit dem die Reise des Kunden vollständig individuell angepasst werden kann, wenn die Komponentenbibliothek nicht den spezifischen Anforderungen entspricht. Erstellen benutzerdefinierter Berichte — Verwenden Sie Talkdesk Explore, um eine Bibliothek mit konfigurierbaren, vorgefertigten Berichten und Dashboards zu nutzen. Verwenden Sie Explore Create, eine no-code Schnittstelle, um benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Kennzahlen zu erstellen, um individuelle Geschäftsanforderungen zu erfüllen .

Verwenden Sie Talkdesk Explore, um eine Bibliothek mit konfigurierbaren, vorgefertigten Berichten und Dashboards zu nutzen. Verwenden Sie Explore Create, eine no-code Schnittstelle, um benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Kennzahlen zu erstellen, um individuelle Geschäftsanforderungen zu erfüllen Entwicklerportal - Verwenden Sie Talkdesk-SDKs und APIs, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen, neue Funktionen zu entwickeln und Daten systemübergreifend zu integrieren.

Zusätzliche Quellen

Lesen Sie die Pressemitteilung, in der beschrieben wird, wie Talkdesk durch Innovation, eine erweiterte internationale Präsenz und eine neue Marke in das nächste Jahrzehnt startet

Lesen Sie Kathie Johnsons Perspektive über die Transformation und das Wachstum von Talkdesk als erster Chief Marketing Officer des Unternehmens

Erfahren Sie mehr über die neue Talkdesk-Marke

Soziale Netzwerke

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Kundenerfahrung für kundenzentrierte Unternehmen. Unsere Lösung für Kontaktzentren bietet Unternehmen und ihren Kunden einen besseren Weg, miteinander zu kommunizieren. Unser Innovationstempo und unsere globale Präsenz spiegeln unseren Einsatz dafür wider, dass Unternehmen auf der ganzen Welt bessere Kundenerlebnisse über jeden Kanal bieten können, was zu höherer Kundenzufriedenheit, zu Kosteneinsparungen und zur Profitabilität führt. Talkdesk CX Cloud™ ist eine End-to-End-Lösung für Kundenerlebnisse, die die unternehmensweite Skalierbarkeit mit der Einfachheit des Verbraucherbereichs verbindet. Über 1.800 innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter IBM, Acxiom, Trivago und Fujitsu, arbeiten mit Talkdesk zusammen, um ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks™) oder eingetragene Markenzeichen (Registered® Trademarks) der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005840/de/

Amerika

Camille Beasley

camille.beasley@talkdesk.com +1 972 896-1936

EMEA

Douglas Keighley

douglas.keighley@talkdesk.com +44 7830144613