Die ‘neue Normalität’ beim Investieren, über die niemand reden will

Die Jahresberichte der Unternehmen enthalten routinemäßig einen wortreichen Abschnitt über Risiken. Der Gedanke dahinter ist einfach: ihren Anlegern die Hauptrisiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und die Schritte darzulegen, die die betreffenden Unternehmen unternommen haben, um diese Risiken zu minimieren oder zu mindern.

Für mich sind solche Risikoaussagen oft nicht wirklich wertschöpfend. Ich bin selten überrascht von dem, was sie enthalten, und lerne selten etwas Neues dabei.

Nett wie sie sind, zeigen sie wohl, dass sich der zuständige Unterausschuss des Vorstandes zumindest mit den fraglichen Risiken befasst hat und dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Risiken minimiert oder abgemildert werden könnten.

Aber mir fällt kein einziger Fall ein, in dem die Risikoaussage tatsächlich meine Meinung über ein Unternehmen und über die Zweckmässigkeit einer Investition in dieses Unternehmen geändert hätte.

Experten-Einblick

Das 1992 erschienene Buch Accounting for Growth war ein bemerkenswertes Buch.

Geschrieben von Terry Smith, damals ein wenig bekannter Investmentanalyst, behandelte eine Reihe von fragwürdigen Buchhaltungspraktiken, die allesamt dazu dienten, den Bilanzen eines Unternehmens auf die Sprünge zu helfen. Die meisten davon waren nicht nur legal, sondern auch relativ weit verbreitet.

Wenn du also ein Exemplar irgendwo siehst, schau es dir an - es lohnt sich, es zu lesen, auch heute noch.

Nicht, dass jemand von uns in naher Zukunft in Secondhand-Buchhandlungen gehen wird.

Pferde und Stalltüren

Heute ist Terry Smith etwas bekannter: Er ist der Chef der Fondsverwaltung Fundsmith, und seinen Interviews und Zeitungsartikeln nach zu urteilen, scheint er so unverblümt wie eh und je zu sein.

Und wie er gerade gesagt hat, waren vor der Coronavirus-Krise die Erwähnungen globaler Pandemien in den Risikoaussagen von Unternehmen verschwindend gering, wenn überhaupt vorhanden. Aber er glaubt, dass es in Zukunft ein seltener Jahresbericht sein wird, der Pandemien nicht als Hauptrisiko auflistet.

Wie er klugerweise feststellt, sind nicht nur Generäle anfällig dafür, den letzten Krieg zu führen.

Dem möchte ich eine weitere Bemerkung hinzufügen. Auch wenn es so aussieht, als würden globale Pandemien in den Jahresberichten überhaupt nicht erwähnt, so hat sich an der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeit einer Pandemie nichts geändert.

Das Risiko einer Pandemie war vorher schon vorhanden, und es ist genauso wahrscheinlich, dass sie erneut auftritt. Was sich geändert hat, ist unsere Wahrnehmung des Risikos, nicht die tatsächliche Prävalenz des Risikos.

Geringere Gewinne, höhere Inflation?

In Zukunft wird viel über “die neue Normalität” gesprochen. Du weißt schon: sozial distanzierte Arbeitsplätze und all das andere Zeug.

Der große Vorstoß scheint zu sein, geschlossene Unternehmen wieder zu öffnen und die Beschäftigten wieder an die Arbeit zu bringen.

Aber ich habe so gut wie keine Diskussion über die Auswirkungen der neuen Normalität auf die Rendite der Unternehmen gesehen, was, wenn man darüber nachdenkt, merkwürdig ist.

Denn es liegt auf der Hand, dass sozial distanziertes Arbeiten und Geschäfte teurer und mit einem niedrigeren Produktions- und Verkaufsniveau arbeiten werden. Ebenso werden Fluggesellschaften mit leeren Sitzreihen fliegen und Kneipen und Restaurants halb voll gehalten. Ob es uns gefällt oder nicht, die Gefahr dazu besteht in dieser neuen Normalität.

Denke auch einen Moment darüber nach, wie diese niedrigeren Volumina mit den Gemeinkosten der Unternehmen interagieren werden - die auf einen geringeren Betrieb verteilt werden müssen. Größenvorteile entstehen nur, wenn es eine bestimmte Größenordnung gibt: Wenn es die Größenordnung nicht gibt, wird es auch keine Ersparnisse geben.

Für mich bedeutet das also auch Inflation.

Sage es früh, sage es richtig.

Gegenwärtig ist relativ wenig darüber bekannt, wie die Welt wieder an die Arbeit gehen wird und wie diese neue Arbeitswelt aussehen wird.

Auch über die Verbrauchernachfrage ist nur sehr wenig bekannt. Und, um es ganz offen zu sagen, wir müssen darüber Bescheid wissen, bevor wir beurteilen können, ob die Erholung V-förmig, U-förmig oder in einer anderen Form verlaufen wird.

In den kommenden Wochen wird sich zweifellos noch mehr abzeichnen.

Wie auch immer die neue Normalität aussehen mag, es wird Gewinner und Verlierer geben. Für Investoren bringt das Chancen mit sich.

Wie bei der Erholung im Jahr 2009 wird das Schicksal wahrscheinlich die Tapferen begünstigen. Einige werden sich früh mit Prognosen vorwagen - aber nur einige werden richtig liegen.

