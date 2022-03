Logistische Maßnahmen für menschliches Wangen- und Knorpelgewebe bringen Mehrwert für die regenerative Medizin

Eine hocheffiziente Methode für den Transport der Hornhaut von toten menschlichen Spendern, die von japanischen Wissenschaftlern entwickelt worden ist, könnte die Verfügbarkeit von Spenderaugen für Millionen von Patienten mit Hornhautblindheit erhöhen, die auf eine Hornhauttransplantation zur Wiederherstellung ihrer Sehkraft warten. Die OPTRACT-Methode, mit der menschliches Wangen- und Knorpelgewebe auf dem Transport zwischen Krankenhäusern und Laboratorien besser erhalten bleibt, macht die Zellalterung rückgängig und wurde in Japan für die Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Immunzellen unter Mikroschwerkraft patentiert. Diese Erfolge sind die Vorboten einer futuristischen Strategie zur Auswertung der Folgen von interstellaren Umgebungen auf menschliche Zellen in Raumstationen ohne Schwerkraft, deren potenzieller Schutz vor altersbedingten Schädigungen laut den Wissenschaftlern zu Lösungen in Bezug auf Gebrechlichkeiten im Alter führen könnte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302006164/de/

A cell repository aboard a space station in zero gravity or in a micro gravity of other planets or inter-stellar space, in which, if aging related implications or damages to cells could be alleviated, storing human stem cells for certain duration, with suitable gravitational forces and then re-infusion, might yield restoration of youth. Accomplishments by OPTRACT method-based transportation of cells and tissues between hospitals and laboratories for regenerative medicine - cell therapy applications, human cadaver corneal transportation across destinations and cryopreservation of stem cells; several published by the Japanese scientists and granted patents, have paved way to these futuristic research strategies of space-age anti-aging solutions. The OPTRACT method based in vitro culture has yielded reversal of senescence of human chondrocytes in the lab, employing proprietary tissue engineering techniques. (Graphic: Business Wire)

Zelltherapien im Rahmen der regenerativen Medizin umfassen die Gewebeentnahme in Krankenhäusern, den Transport in Einrichtungen zur Zellverarbeitung, die Isolierung und Kultivierung von Zellen sowie deren Haltbarmachung für unterschiedliche Zeiträume bis zur Transplantation in den Patienten.

Wissenschaftler mit interdisziplinärem Fachwissen haben die folgenden bahnbrechenden Lösungen mithilfe von chemischen Polymergerüsten erreicht:



Transport der Hornhaut von toten menschlichen Spendern mit besserer Erhaltung der kornealen Endotheldichte: https://doi.org/10.1007/s10529-021-03116-y



Erhaltung und Transport von menschlicher Mundschleimhaut zur Behandlung von Harnröhrenverengungen bei Männern: https://doi.org/10.1089/bio.2021.0079



Knorpeltransport für ACI- und MACI-Zelltherapien zur Behandlung von Schädigungen des Kniegelenks: https://doi.org/10.1016/j.jor.2022.01.007



Logistische Maßnahmen für Hornhautendothelzellen unter Umgehung der Kühlkette (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24008800/) sowie die Behandlung von bullöser Keratopathie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840311/



Mikroschwerkraft mit Erhöhung von Stickstoffmonoxid als Waffe von Immunzellen zur Krebsbekämpfung: Japanisches Patent: 6757578/2020



Kryokonservierung von Knochenmark und Nabelschnurblutstammzellen: Japanisches Patent: 6373241/2018



Nachdem der Nachweis der Aufrechterhaltung des Phänotyps und der besseren Lebensfähigkeit von menschlichen Zellen und menschlichem Gewebe unter verschiedenen Temperaturbedingungen außerhalb des Körpers sowie der Weiterentwicklung natürlicher Killerzellen und der Umkehr der zellulären Seneszenz im Labor bereits erbracht wurde (https://doi.org/10.1038/s41598-021-93607-9), halten die Wissenschaftler weitere Untersuchungen der Zellbiologie und der Epigenetik in der schwerelosen Umgebung einer Raumstation für möglich, wenn die Zellen dorthin transportiert und dort gelagert werden können, was bei einem Nachweis der abschwächenden Wirkung auf die Seneszenz in dieser Umgebung Hinweise für Anti-Aging-Lösungen ergeben könnte.

„Die Zeit ist reif für ein Traumprojekt einer Zellbank an Bord einer Raumstation zusammen mit gleichgesinnten Instituten, das den Anfang einer neuartigen Anti-Aging-Medizin im Weltraumzeitalter einläuten könnte“, merkt Dr. Shojiro Katoh, Präsident des Krankenhauses von Edogawa, voller Hoffnung an. Seine Mitarbeiter genießen in Japan ein förderliches Arbeitsklima, das die Entwicklung neuartiger Lösungen durch Synergien mit der interdisziplinären Fachkompetenz und dem globalen Netzwerk von GN Corp sowie durch die Unterstützung vonseiten von JBM Inc. ermöglicht.

https://sponsored.bloomberg.com/article/jco/japan-where-high-tech-meets-high-value-foreign-direct-investment

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302006164/de/

Samuel JK Abraham

info@gncorporation.com