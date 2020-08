Die Reichen werden immer reicher: Vermögen des „oligarchischen Dutzends“ in den USA beträgt nun insgesamt 1 Billionen Dollar

Die Corona-Krise hat die globale und vor allem die US-Wirtschaft mit einem vernichtenden Schlag getroffen und alleine in Amerika Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt. Doch während die Realwirtschaft, in der die Güter und Produkte für das tägliche Leben hergestellt und Dienstleistungen für die Funktionalität der Gesellschaft angeboten werden, immer noch enorm unter den Folgen der Pandemie leidet, sind die Aktienmärkte durch das Entfesseln der Geldschleusen der Notenbanken auf Rekordhochs geschwemmt worden.

Besonders die Milliardäre haben von dieser Situation profitiert, wie das Institute for Policy Studies, eine der fünf großen unabhängigen Denkfabriken in Washington, D.C. nun in einer Veröffentlichung deutlich gemacht hat. Laut der Denkfabrik liegt das Vermögen der 12 reichsten Amerikaner nun bei über einer Billionen Dollar – in Zahlen sind das 1.000.000.000.000 Dollar, ungefähr so viel wie das BIP von Belgien und Österreich zusammengerechnet.

„Dies ist ein beunruhigender Meilenstein in der Geschichte des konzentrierten Reichtums und der Macht in den USA“, wird Chuck Collins, Direktor des in Washington DC ansässigen progressiven Think Tanks von dem Branchenportal Marketwatch zittiert. „Das ist einfach zu viel wirtschaftliche und politische Macht in den Händen von zwölf Menschen. Aus der Sicht einer demokratischen Selbstverwaltungsgesellschaft kann man dies ein „oligarchisches Dutzend“ nennen.“

Seit dem weltweiten Ausbruch der Pandemie im März ist das Gesamtvermögen dieser Personengruppe um 40 Prozent geklettert. In absoluten Zahlen führt Amazon-Chef Jeff Bezos die Liste mit einem Vermögen von nun mehr als 180 Milliarden Dollar an. Vor dem Ausbruch belief sich sein Vermögen noch auf knapp unter 120 Milliarden Dollar. Dahinter folgen Bill Gates mit knapp 120 Milliarden Dollar und Mark Zuckerberg mit knapp 100 Milliarden Dollar. Prozentual am meisten profitieren konnte der an vierter Stelle folgende Tesla-CEO Elon Musk mit einer Verdreifachung seines Vermögens von vorher knapp über 20 Milliarden auf nun 73 Milliarden Dollar.

Der Think Tank weist zudem darauf hin, dass es nicht nur diese 12 Milliardäre sind die profitiert haben, sondern dass der Unterschied zwischen der Bezahlung von Führungskräften und Angestellten in den größten US-Unternehmen ebenfalls weiter gestiegen ist und nun in einem Verhältnis von durchschnittlich 320 zu 1 steht.

onvista-Redaktion

Titelfoto: lev radin / Shutterstock.com

