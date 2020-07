Die Selbstsabotage von Goliath

Nach der gewaltigen Rallye der letzten Wochen, sehen wir im Tech-Sektor erstmals Gewinnmitnahmen. Vor allem Intel steht vor dem Wochenende unter Druck. So gut die Ergebnisse auch waren, wird die Aktie durch Produktionsproblemen bei den 7 7-Nanometer Prozessoren belastet. Advanced Micro Devices wird in diesem Segment nun wohl erst in einem halben Jahr Konkurrenz durch Intel bekommen. AMD startet dementsprechend fest in den Tag!