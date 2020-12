„Die Shopify-Aktie könnte 2021 vor einer Rallye stehen!“

Die Aktie von Shopify hat in diesem Börsenjahr 2020 bereits mächtig aufgedreht. Mit dem E-Commerce-Ansatz bedient das Unternehmen einen klaren Megatrend und gilt als Profiteur dieser schwierigen Periode. Das hat zuletzt sogar das operative Wachstum weiter nach oben gehievt.

Wie auch immer: Dem Aktienkurs merkt man diese Entwicklung an. Seit Jahresanfang haben sich die Anteilsscheine (selbst gemessen in Euro) deutlich mehr als verdoppelt. Seit dem Corona-Crashtief ist diese Entwicklung natürlich noch beeindruckender.

Erst kürzlich habe ich eine interessante These gelesen: Demnach soll die Shopify-Aktie auch im kommenden Börsenjahr 2021 vor einer Rallye stehen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was die Gründe hierfür sein sollen. Und was an der These dran sein könnte.

Shopify-Aktie: Rallye 2021?

Wie gesagt: Es ist nicht meine These, trotzdem sind die Inhalte wirklich sehr bemerkenswert. Ein erster Grund, weshalb die Shopify-Aktie vor einer Rallye im Jahre 2021 stehen könnte, hängt demnach mit der Fortsetzung des Wachstumskurses zusammen.

Der Schreiberling, der das verfasst hat, ist der Überzeugung, dass COVID-19 nicht zu einem einmaligen Effekt geführt hat. Nein, sondern bloß das geweckt hat, was sowieso schon vorhanden war. Der E-Commerce ist nicht neu gewesen und nach dieser COVID-19-Phase würde die Tendenz anhalten, dass sich vermehrt digital und online abspielt. Das wiederum führt dazu, dass Shopify langfristig weiterhin überproportional profitieren und wachsen kann. Oder, wenn ich das mal zusammenfassen darf: Dieses Jahr ist bloß eine Initialzündung gewesen.

Die fundamentale Bewertung sei entsprechend kein Problem. Auch wenn Shopify mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 34 für das Jahr 2021 gehandelt wird, so wäre das mit den Aussichten nicht zu teuer, sondern womöglich fair. Bis zum Ende des Jahres 2022 könnte sich die Bewertung möglicherweise auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 20 reduzieren, so der Analyst weiter.

Shopify besitzt außerdem noch eine Menge Chancen in anderen Segmenten: So könnten der E-Commerce-Plattform Kredite, digitale Zahlungsdienstleistungen oder Logistik- und Frachtdienstleistungen hinzugefügt werden. Sollte das im nächsten Jahr beginnen, so wäre das ebenfalls ein Indikator dafür, dass die Shopify-Aktie vor einer Rallye im Börsenjahr 2021 steht.

Ein wenig die Bälle flach halten …

Grundsätzlich gebe ich dem Schreiberling in wesentlichen Punkten recht: Shopify besitzt wirklich noch eine ganze Menge Wachstumspotenzial und verfügt über ein sehr innovatives, möglicherweise gar disruptives Geschäftsmodell. Ich glaube auch, dass eine aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 130 Mrd. US-Dollar langfristig nicht das Limit ist.

Kurz- und mittelfristig jedoch möglicherweise schon. Shopify kam im letzten Quartal schließlich lediglich auf Umsätze in Höhe von 767,4 Mio. US-Dollar. Das heißt, das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis läge entsprechend bei ca. 42,3. Das empfinde ich schon als sehr sehr teuer, selbst wenn das Wachstum weiterhin anhält.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Shopify-Aktie daher eine klassische Möglichkeit, bei der die langfristig orientierten und vorhandenen Chancen von einem Bewertungsrisiko übertüncht werden. Wobei das Bewertungsrisiko nicht von der Hand zu weisen ist.

Sollte das Management nicht erfolgreich damit sein, im nächsten Jahr an das starke Wachstum anzuknüpfen oder aber in neue Geschäftsbereiche zu expandieren, so könnte die Rallye ein vorzeitiges Ende finden. 2021 ist für mich daher nicht binär nur positiv. Nein, sondern vielleicht auch ein gemischter Zeitraum.

Shopify-Aktie: Bei mir auf der Watchlist!

Die Aktie von Shopify besitzt daher ohne Zweifel viel Potenzial. Allerdings bewerte ich das Bewertungsrisiko jetzt höher. Deshalb sind die Anteilsscheine jetzt auch auf meiner Watchlist. Aber, wer weiß, vielleicht hoffe ich ja auch einfach bloß, dass die Shopify-Aktie preiswerter wird, damit ich günstiger zuschlagen kann.

