Die Wall Street glaubt, dass sich diese Wachstumsaktie verdoppeln könnte

Der Markt ist volatil, und viele gute Aktien haben einen Kursrückgang erlebt.

Revolve Group hat eine hervorragende Leistung gezeigt und ist profitabel.

Das Unternehmen verfügt über einen riesigen ansprechbaren Markt und die Mittel, um Marktanteile zu erobern.

Wichtige Punkte

Nach den Rückschlägen an der Wall Street in der letzten Woche sind einige Anleger vielleicht verwirrt, wie sie sich in diesem Markt verhalten sollen. Wachstumsaktien sind im Keller und viele Unternehmen, die eine hervorragende Leistung gezeigt haben, sehen ihre Preise nach unten gezogen.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesem Umfeld umzugehen. Eine davon ist, Unternehmen ausfindig zu machen, die ein echtes Wachstum und eine hohe Rendite aufweisen, deren Kurse aber aufgrund der Marktschwäche gesunken sind, und die Gelegenheit zu nutzen, um Aktien dieser Unternehmen zu niedrigen Preisen zu kaufen.

Revolve Group ist eine relativ neue Aktie, die vor Potenzial nur so strotzt und auf dem besten Weg ist, ein branchenführendes Unternehmen zu werden. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 18 % gesunken und die Wall Street sieht ein 100-prozentiges Kurspotenzial. Du solltest dir überlegen, ob du Aktien in dein Portfolio aufnimmst, bevor der Anstieg beginnt.

Nicht die typische Tech-Aktie

Revolve ist ein Modeunternehmen, das mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen arbeitet. Es ist keine typische Tech-Aktie, aber es wäre ein Fehler, sie zu vernachlässigen, weil sie sich auf Mode konzentriert und nicht auf Computerchips oder Smartphones.

Revolve nutzt ein ausgeklügeltes Modell, das die modernen sozialen Medien für seine Zielgruppe der Millennials und der Generation Z anzapft. Revolve hat einen Premium-Fokus, das heißt, es verkauft viele Artikel zum vollen Preis - 77 % der Produkte im Jahr 2020. Und das schon seit 18 Jahren, sodass das Unternehmen über einen enormen Datenbestand verfügt, den es für den Betrieb seiner Plattform nutzt.

Die Kunden bemerken das. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 62 % auf einen Rekordwert von 244 Mio. US-Dollar und damit noch schneller als im zweiten Quartal. Der Umsatz pro Traffic-Session stieg ebenso wie der durchschnittliche Umsatz pro aktivem Kunden. Auch die Zahl der aktiven Kunden stieg auf ein Rekordniveau.

Revolve konzentriert sich sehr auf den Aufbau seiner Marke durch „innovatives Marketing“, wie z. B. die Präsentation auf der New York Fashion Week und die Werbung durch Partnerschaften mit Influencern. Dies führt zu einer höheren Kundenbindung und mehr Verkäufen zum vollen Preis. Das ist ein anderer Ansatz als bei vielen anderen Modemarken und da sich die Einkaufstrends der Kunden ändern, bewertet Revolve diese und trifft die Kunden dort, wo sie sind. Da Revolve sich auf Technologie verlässt, die es dem Unternehmen ermöglicht, Trends zu erkennen und schnell passende Produkte anzubieten, kann das Unternehmen seine Produktpalette jederzeit ändern, um jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen.

Kann Revolve so weitermachen?

Es gibt überzeugende Gründe dafür, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren explodieren wird. CEO Mike Karanikolas sagte: „Wir glauben, dass wir gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt haben, was wir als riesige langfristige Chance sehen, eine kuratierte Luxusplattform für die nächste Generation von Konsumenten aufzubauen.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der globale Markt für Schönheit, Mode, Accessoires und Schuhe 2021 auf 3,4 Billionen US-Dollar belaufen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 %. Der Hauptmarkt USA hat ein TAM von 622 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,3 % entspricht. (Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor der Pandemie und könnten sich abschwächen, wenn sich die Wirtschaft erholt.) Revolve ist ein kleines Unternehmen mit einem winzigen Anteil an diesem Markt und während es wächst, bekommen viele andere Bekleidungsunternehmen den Wandel der Modetrends zu spüren, der durch die Pandemie beschleunigt wurde.

Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 16,7 Mio. US-Dollar und lag damit aufgrund von Marketinginvestitionen leicht unter dem Vorjahreswert. Diese Investitionen sollten sich für das Unternehmen auszahlen und die Investoren können zuversichtlich sein, dass das Unternehmen überlebensfähig bleibt und von diesem Punkt aus wächst.

Natürlich gibt es, wie bei jeder Investition, Risiken. Das makroökonomische Umfeld ist immer noch wackelig und die Lieferketten stehen immer noch unter Druck, was sich auf den Betrieb des Unternehmens und die Wachstumsfähigkeit der Aktie auswirken könnte. Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, erscheinen diese Probleme gering.

Die Revolve-Aktie wird mit dem 38-Fachen des Gewinns der letzten zwölf Monate gehandelt, was eine recht vernünftige Bewertung ist, vor allem für eine Aktie, die so viel Wachstumspotenzial bietet. Der mittlere Konsens der Wall Street für das Kursziel von Revolve liegt bei 84 US-Dollar, also fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs, mit einem Höchstwert von 100 US-Dollar. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen und sie wachsen zu sehen.

Der Artikel Die Wall Street glaubt, dass sich diese Wachstumsaktie verdoppeln könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Jennifer Saibil auf Englisch verfasst und am 02.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Jennifer Saibil besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Revolve Group Inc.

