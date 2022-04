Die wertvollste Lektion, die du heute über deine Finanzen lernen kannst

Stellt dir vor, du könntest heute die wertvollste Lektion über deine Finanzen lernen, die es gibt. Soll ich dir etwas sagen? Das ist möglich. Es ist keine darüber, wie man schnell reich wird oder erfolgreich investiert. Nein, sondern etwas, das quasi die Grundlage deines zukünftigen Agierens bildet.

Bereit? Dann lass uns heute einmal etwas ganz Entscheidendes für dich und deine private Vermögensverwaltung in den Blick nehmen. Ich glaube wirklich, dass das die wertvollste Lektion ist, die ein jeder lernen muss. Zum Glück ist sie relativ einfach.

Die wertvollste Lektion über deine Finanzen: Du bist am Steuer

Um es kurz zu machen: Das, was eigentlich das Wichtigste ist, ist, um wen es geht und wer am Steuer auf seiner persönlichen Reise ist. Denn das bist du und du solltest dich in den Mittelpunkt stellen. So einfach ist die wertvollste Lektion, die man hier und jetzt über seine privaten Finanzen lernen kann. Aber dazu gehört natürlich eine Menge mehr.

Im Endeffekt geht es auch darum, zu begreifen, dass man eigentlich nur selbst weiß, wo man hinmöchte. Was sind deine Ziele? Das Schließen einer Rentenlücke oder doch die finanzielle Freiheit ab den 50ern? Möglich ist eine Menge. Aber dafür muss man im Zweifel auch bereit sein, den eigenen Weg zu finden. Oder den passenden Weg. Mit konservativen Dividendenaktien wäre langfristig das Schließen einer Rentenlücke möglich. Für die finanzielle Freiheit braucht es vielleicht eine höhere Rendite.

Deshalb ist die wertvollste Lektion, dass du lediglich deine Ziele kennst. Sowie die Mittel, die du aufwenden kannst, um deine Ziele zu erreichen. Auch kannst lediglich du deinen Circle of Competence definieren und die Investitionsmöglichkeiten, mit denen du dich langfristig wohlfühlst. Es bedeutet, dass du selbst am Steuer bist, die Verantwortung trägst und für dich entscheiden solltest, was deinen Zielen dient und was nicht.

Es gibt viele Wege für dich

Im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass du selbst ein Aktien- und Börsenprofi sein musst. Nein, du kannst relativ einfach mithilfe von kostengünstigen Indexfonds oder ETFs investieren. Wie gesagt, das ist deine Entscheidung, wo deine Reise dich hinführt. Oder aber du bildest dich konsequent weiter und wirst womöglich doch zu einem Anlage-Spezialisten.

Aber es liegt im Endeffekt an dir, deinen Weg, deine Möglichkeiten und deine Optionen auszuloten. Das ist die wertvollste Lektion, die jeder Investor früher oder später einmal gelernt haben muss. Es geht um dein Geld, deine Verantwortung. Aber auch darum, dass du den einen Weg für dich findest, mit dem du dich langfristig besonders gut beraten fühlst.

