Die Woche aus Sicht unserer Börsenkorrespondenten: Starker August in DAX und Co!

In den USA sorgte Zoom für Rekord-Zahlen und einen Rekord-Aktienkurs. Tagesplus zeitweise 50 Prozent. Die Tech-Rallye lief zunächst weiter: Allzeithoch bei Tesla, Apple nachdem ihre Aktiensplits umgesetzt wurden. Doch die Konjunkturdaten waren durchwachsen - siehe der ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Dagegen waren die Auftragseingänge in der US-Industrie für Julie eine positive Überraschung. Und diese positiven Nachrichten wurden am Markt wohlwollend aufgenommen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008