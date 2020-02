Die Woche: DAX auf Rekordhoch, Corona-Delle und Berichtssaison

Johanna Krämer und Viola Grebe blicken auf die Laune beim DAX, auch angesichts der Zahlenflut im Rahmen der Berichtssaison. Was die Unternehmen so abgeliefert haben, wie das am Markt ankam und wie sich das Thema Corona-Virus bei konjunkturellen Stimmungsindikatoren bemerkbar gemacht hat, darüber reden die beiden in dieser Ausgabe von "Die Woche".

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008