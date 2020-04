Die Woche: Licht und Schatten und das Prinzip Hoffnung

Franziska Schimke und Viola Grebe blicken in der Sendung "Die Woche" auf einen bewegten Markt zwischen Hoffen und Bangen. Wie der Start in die USA-Berichtssaison verlaufen ist, was der IWF erwartet und was nächste Woche auf dem Terminplan der Börse steht, mehr dazu in der vollständigen Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008