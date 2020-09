Die Woche: Märkte auf Achterbahnfahrt; EZB enttäuscht; Hoffen auf Fed

Was zu den Schwankungen in dieser Woche geführt hat, wieso man nach der EZB nun auf die Fed schielt und was sonst noch in der kommenden Woche auf der Markt-Agenda steht, darüber reden Johanna Krämer und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008