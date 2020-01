Die Woche Spezial: DAX zum Wochenbeginn zeitweise unter 13.000

Franziska Schimke und Viola Grebe haben sich am Montag zum Start in die neue Woche mal angesehen, was in den ersten paar Handelstagen des Jahres bisher passiert ist und wie der Markt auf die jüngsten Eskalations-Sorgen rund um den USA-Iran-Konflikt reagiert hat. Eine Spezial-Ausgabe der Sendung "Die Woche" zum Jahres-Auftakt, ab Donnerstag erscheint "Die Woche" dann wieder im gewohnten Sende-Rhythmus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008