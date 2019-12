Die Woche: Vorweihnachtliche Ruhe

Hat der Markt die Weihnachtsrallye schon vorweg genommen? Johanna Krämer und Viola Grebe blicken zurück auf eine Börsen-Woche mit vorweihnachtlicher Ruhe, lassen das Jahr Revue passieren und schauen voraus, ob es in der Weihnachtswoche überhaupt noch börsenrelevante Termine gibt. Was sonst noch los war, mehr dazu in der letzten Ausgabe der Sendung "Die Woche" in diesem Jahr.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008