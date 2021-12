Die World Conference on Science Literacy 2021 neigt sich dem Ende zu und veröffentlicht online Videos von der Konferenz

Am 3. Dezember ging die in Peking ausgerichtete World Conference on Science Literacy 2021 erfolgreich zu Ende, die in diesem Jahr unter dem Thema „Wissenschaftliche Kompetenz für eine grüne Zukunft“ stattfand.

Eine Videoreihe der Konferenz wurde nun auf YouTube veröffentlicht und kann hier abgerufen werden.

Die Konferenz umfasste sowohl Online- als auch Offline-Beiträge sowie Treffen des Preparatory Committee of the World Organization for Science Literacy, Plenarsitzungen und sechs Themenforen. Führungspersönlichkeiten und Stellvertreter von sechs internationalen Wissenschafts- und Technologieunternehmen, führende Wissenschaftler und bekannte Gelehrte waren eingeladen, in Dialog zu treten und sich auszutauschen.

Die World Conference on Science Literacy 2021 deckte eine lange Liste von Themen ab, darunter die „Verbesserung der öffentlichen wissenschaftlichen Bildung und der wissenschaftlichen und technologischen Innovationen“, die „Förderung junger Wissenschaftler“ und vieles mehr. Gäste teilten ihre Ideen, Ergebnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Wissenschaft für eine umweltfreundliche Entwicklung und erörterten Strategien und Pläne für globale Partnerschaften zur Verbesserung der öffentlichen wissenschaftlichen Bildung.

Im Rahmen der Plenarsitzung wurde zudem der Assessment Index Framework of Civic Science Literacy (Rahmen für den Bewertungsindex der bürgerlichen wissenschaftlichen Bildung) veröffentlicht und es fand die Preisverleihung des International Contest of Creative Popular Science Video Works (des internationalen Wettbewerbs für kreative beliebte wissenschaftliche Videoarbeiten) statt.

Die World Conference on Science Literacy 2021 präsentierte umfassend Chinas Errungenschaften in der Entwicklung der öffentlichen Wissenschaftsbildung sowie die Ideen und Tätigkeiten der World Organization for Science Literacy (in Vorbereitung). Zudem wurden dank ihr internationale Partnerschaften geschlossen, um den Ausbau der wissenschaftlichen Kompetenz voranzutreiben. Die Konferenz ist ein Antrieb für positive Entwicklungen, da sie die wissenschaftliche Bildung in einer Zeit nach der Pandemie fördert, eine Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Zukunftsbild schafft und die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen umsetzt.

