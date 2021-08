Die Zukunft der Videospiele

In der Vergangenheit haben wir Geld bezahlt, um Videospiele zu spielen.

In der Gegenwart spielen wir Videospiele umsonst.

In der Zukunft werden wir Videospiele umsonst spielen und digitale Vermögenswerte anhäufen, die uns reicher machen.

Wichtige Punkte

Historisch gesehen hatte die Videospielindustrie Hardware und Software. Man musste erst eine teure Maschine von Microsoft, Sony oder Nintendo kaufen. Und dann musste man teure Software-Spiele von Namen wie Activision Blizzard oder Ubisoft kaufen. Und dann konnte man endlich Spaß haben.

Diese Veränderung trat 2007 ein, als das iPhone auf den Markt kam. Jetzt ist Apple die dominante Spieleplattform. Mein iPhone ist gefüllt mit einfachen und kostenlosen Videospielen. Mein Lieblings-Handyspiel hat sogar ein paar US-Dollar gekostet - es ist Clue, von Hasbro. Während meine Familie einige der Old-School-Videospiele-Aktien besitzt, befinden sich die meisten der stärksten Investitionen in Aktien aus dem Bereich Gaming auf der mobilen Seite. Im Besonderen liebe ich Sea und Unity Software. Sea ist der Schöpfer des beliebtesten Handyspiels der Welt, Free Fire. Und Unity ist die Spiele-Engine, die Softwareentwickler oft benutzen, um diese einfachen Spiele für das iPhone zu entwickeln.

Wie hat das mobile Spielen die Industrie verändert? Und wohin wird uns die nächste Veränderung führen? Lass uns das genauer untersuchen.

1. Mobile Gaming ist fast eine eigene Industrie

iPhone Play hat einige Vor- und Nachteile für Unternehmen. Ein großer Nachteil ist, dass der Bildschirm kleiner ist. Also müssen Software-Unternehmen umdenken und sich neu ausmalen, wie ein Videospiel aussieht. Viele Videospiele für dein Smartphone sind visuell einfache Spiele. Viele von ihnen sehen billig aus. Infolgedessen, wie sich der Markt entwickelt hat, erwarten die Verbraucher kostenlose Spiele. Wir übergehen die Spiele, die Geld kosten, weil es so viele kostenlose Spiele gibt, die Spaß machen.

Activision Blizzard sah die Zeichen der Zeit. Vor ein paar Jahren übernahm das Unternehmen King Digital für fast 6 Milliarden US-Dollar. King ist der Hersteller von einfachen - manche würden sagen kindischen - Videospielen wie Candy Crush und der Farm Heroes-Saga. Die Spiele machen Spaß und können kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden.

Activision wollte nicht nur die Spiele. Es wollte auch das mobile Know-how des Zielunternehmens erwerben. Activisions Plan war es, Call of Duty (sein wichtigstes Videospiel) für das mobile Publikum zu adaptieren. Wie gestaltet man Call of Duty für einen viel kleineren Bildschirm um? Und wie verdient man Geld mit einem kostenlosen Spiel?

Es hat ein paar Jahre gedauert, aber 2019 hat Activision Blizzard endlich eine kostenlose mobile Version von Call of Duty veröffentlicht. In den nächsten Wochen luden 100 Millionen Spielfans das Spiel herunter. Boom! Und viele dieser kostenlosen Spieler würden gerne Geld ausgeben, wenn sie versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wie hat sich dieses „kostenlose“ Spiel auf den Gewinn ausgewirkt? Hier ist, was Chief Operating Officer Daniel Alegre im letzten Geschäftsbericht sagte:

Unsere Call of Duty Free-to-Play Warzone- und Mobile-Erfahrungen haben das Franchise transformiert, die Anzahl der monatlichen Spieler in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht und im letzten Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar an operativen Einnahmen zu den Activision-Segmentergebnissen hinzugefügt.

2. Kostenlose Spiele werden sich in Verdienstmöglichkeiten für die Spieler verwandeln

Die Art und Weise, wie „kostenlose“ Spiele Geld für Unternehmen verdienen, besteht darin, dass Spielefans In-Game-Käufe tätigen und Vermögenswerte kaufen, die helfen, das Spiel zu gewinnen. In der Zukunft werden die Gamer immer noch diese In-Game-Käufe tätigen. Aber sie werden diese Vermögenswerte auch direkt besitzen und können sie auf Online-Märkten kaufen, verkaufen oder handeln. Die Vermögenswerte in beliebten Spielen werden auch dramatisch an Wert gewinnen.

In einigen Ecken des Internets ist die Zukunft schon jetzt. Mein Lieblingsvideospiel ist im Moment Splinterlands, ein kostenloses Spiel auf der Hive-Blockchain. Ich habe 2019 angefangen zu spielen. Es ist ein virtuelles Kartenkampfspiel mit verschiedenen Monstern, Dämonen, Geistern und Drachen. Es ist kostenlos zu spielen und hat einen hohen Suchtfaktor.

Nachdem ich eine Weile gespielt hatte - und seltsamen und mächtigen Monstern begegnete, die ich noch nie zuvor gesehen hatte - entschied ich mich, die 10 US-Dollar Gebühr zu zahlen, um das Zauberbuch des Beschwörers zu kaufen und das komplette Spiel freizuschalten.

Was dann passiert, ist ziemlich erstaunlich. Während ich das Spiel spielte, gewann ich Monsterkarten. Oder ich gewann etwas von der Spielwährung, DEC, mit der du Monsterkarten kaufen kannst. DEC klingt wie Monopoly-Geld, und es ist dem Monopoly-Geld sehr ähnlich, mit einer großen Ausnahme - es hat einen echten US-Dollarwert. DEC wird verwendet, um die Monsterkarten zu kaufen, die eigentlich nicht-fungible Token (NFTs) auf der Blockchain sind. Du besitzt die Karten direkt und kannst sie auf Marktplätzen Dritter verkaufen.

Diese Karten sind also eher wie Baseballkarten oder Comics, da sie für die Menschen einen Wert haben, der sich nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage richtet. Splinterlands, das Vorzeigespiel des gleichnamigen Unternehmens, hat einen Marktplatz, auf dem du diese Karten in Echtzeit über das Internet kaufen, verkaufen oder mieten kannst. Ich kaufe und verkaufe ständig Karten (mit DEC, nicht mit Bargeld), um meine Spielleistung zu verbessern. In der Zwischenzeit, zurück in der realen Welt, ist der Wert dieser Karten dramatisch angestiegen.

Nachdem ich 10 US-Dollar für den Zugang zu diesem Level des Spiels bezahlt habe, spiele ich seither umsonst. Und die Karten, die ich gewonnen habe, sind jetzt etwa 2.000 US-Dollar wert. In Aktien ausgedrückt, würden wir das einen 200-Bagger nennen.

Splinterlands ist ein privates Unternehmen, also habe ich keine Ahnung, wie es um die Finanzen bestellt ist. Aber es scheint mir, dass dieses Unternehmen auf der Welle der Zukunft reitet. Wenn du neugierig auf Blockchain und NFTs bist, solltest du vielleicht einen Blick auf das Spiel werfen und ein paar Runden spielen. Ich denke, dass die Zukunft des Spiels für die Gamer sehr profitabel sein wird. Und das wird zu einer Nachfrageverschiebung führen - wie wir es bei kostenlosen Spielen auf Smartphones gesehen haben - und die Videospielunternehmen, die diesen Trend antizipieren, werden wachsen.

