Dies ist die eine Investition, die fast jeder machen sollte, sagt Warren Buffett

Es ist nicht überraschend, dass viele Investoren gespannt auf Nachrichten über Warren Buffetts Aktiengeschäfte warten. Das Orakel von Omaha hat eine erfolgreiche Karriere (und viel Geld) mit der Auswahl von Aktien gemacht.

Aber auch wenn man viel von Buffett lernen kann, sind Investitionen wie er sie vornimmt, vielleicht nicht die beste Wahl für dich. Seine Investitionsziele, sein Portfolio und die Größe seines Portfolios sind wahrscheinlich ganz anders als bei dir. Anstatt seinen Geschäften nachzueifern, solltest du vielleicht besser auf seine Ratschläge hören - und insbesondere auf die Anleitungen, welche Anlagen seiner Meinung nach die meisten Menschen besitzen sollten.

Welche Investition empfiehlt Buffett den meisten Anlegern?

Buffetts Ratschlag für den durchschnittlichen Anleger ist einfach und leicht zu befolgen: investiere in einen S&P 500 Indexfonds.

Indexfonds verfolgen die Performance von Indices. Der S&P-500-Index, den Buffett empfiehlt, versucht insbesondere, die Performance von 500 großkapitalisierten US-Aktien nachzuahmen, die zusammen 80 % der gesamten US-Marktkapitalisierung ausmachen.

Um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich positiver ausgewiesener Gewinne für eine bestimmte Anzahl von Quartalen und eines angemessenen Kurses pro Aktie. Der Index wird auch nach der Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass die Gewichtung proportional zum Gesamtwert aller seiner ausstehenden Aktien ist.

Wenn du in den S&P 500 investierst, wettest du auf große amerikanische Unternehmen, die nachweislich eine Erfolgsgeschichte haben. Wenn du einen S&P-500-Indexfonds kaufst, hast du tatsächlich eine winzige Beteiligung an Unternehmen, die du fast sicher kennst, darunter Amazon, Apple, Clorox, Coca-Cola, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase und Ralph Lauren.

Warum empfiehlt Buffett Anlegern den Kauf eines S&P 500 Indexfonds?

Wie du der obigen Liste entnehmen kannst, bietet der der S&P 500 ein Engagement in Unternehmen verschiedener Branchen, darunter Technologieunternehmen, Einzelhändler und Unternehmen, die Konsumgüter verkaufen. Und das ist eine gute Nachricht, denn wenn du dich in einen S&P-Indexfonds einkaufst, bist du so sofort diversifiziert.

Die Diversifizierung ist jedoch nicht der einzige Vorteil. Deine Renditen werden sich parallel zur Performance des Index entwickeln, der zwischen 1926 und 2018 eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 10 % erzielte. Für den typischen Anleger ist es sehr schwierig, diese Performance über einen längeren Zeitraum konstant zu übertreffen.

Anleger, die versuchen, den Markt zu timen, können sich auch in Schwierigkeiten bringen, aber wenn du dein Geld in einen S&P 500-Fonds investierst, wird das Risiko, hoch zu kaufen und niedrig zu verkaufen, praktisch eliminiert (zumindest für diejenigen, die ihr Geld langfristig in Ruhe lassen). So hätte jeder, der jemals sein Geld in einen S&P-500-Indexfonds gesteckt und ihn mindestens 20 Jahre lang in Ruhe gelassen hat, am Ende selbst dann profitiert, wenn er sich eingekauft hätte, als die Aktien am teuersten waren. Und S&P-500-Indexfonds erfordern kein aktives Management, da sie lediglich die Aktien enthalten, aus denen sich der Index zusammensetzt, so dass sie mit wenigen Gebühren verbunden sind, die die Anlagerenditen aufzehren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du den Markt nicht timen musst, dass du nicht ständig die Aktien auswählen musst, die am meisten gewonnen haben, und dass du dir keine Sorgen machen musst, hohe Gebühren zu zahlen, wenn du einen S&P 500-Indexfonds kaufst. Es ist ein einfacher Weg, groß auf Amerika zu setzen und die Chance auf eine großzügige Rendite bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos. Es ist also kein Wunder, dass Buffett der Meinung ist, dass dies die beste Wette für die meisten Menschen ist, die nicht ihre gesamte Arbeitszeit damit verbringen wollen, Investitionen zu bewerten.

Und obwohl Buffett und andere disziplinierte Anleger definitiv besser einzelne Aktien auswählen können, als in einen S&P-Indexfonds zu investieren, muss man wirklich bereit sein, die Arbeit dafür zu investieren. Wenn du nicht entschlossen bist, eine solide Anlagestrategie zu entwickeln und ein Experte in den Branchen zu werden, ist es vielleicht der beste finanzielle Schritt, Buffetts Rat anzunehmen und dein Geld langfristig in diese sichere, einfache Investition zu investieren.

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 01.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer