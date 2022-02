Diese 1 monatliche Investition kann dich zum Millionär im Ruhestand machen

So viel zu investieren, dass man 1 Million US-Dollar anhäuft, ist für die meisten Menschen machbar.

Millionär zu werden, mag wie harte Arbeit erscheinen. Aber die Realität sieht so aus, dass du zwar einige Opfer bringen musst, aber in der Regel weder viel Geld noch große Fähigkeiten beim Investieren brauchst, um einen siebenstelligen Pensionsfonds anzusparen - vor allem, wenn du dir genug Zeit dafür lässt.

In diesem Zusammenhang solltest du mit nur einer monatlichen Investition in der Lage sein, Millionär zu werden. Hier ist, was du tun musst, um das zu erreichen.

Mit diesem einen einfachen Schritt wirst du Millionär

Wenn du mit einer einzigen monatlichen Investition Millionär im Ruhestand werden willst, kannst du das am ehesten erreichen, indem du in einen S&P 500-Indexfonds investierst. Mit dieser Art von Fonds hältst du einen kleinen Anteil an allen rund 500 Unternehmen, die den Standard & Poor’s 500 bilden. Dieser Marktindex gilt als Barometer für den gesamten Aktienmarkt und bildet die Leistung der größten amerikanischen Unternehmen ab.

Mit einem S&P 500-Indexfonds kannst du dir im Laufe der Zeit mit ziemlicher Sicherheit einen siebenstelligen Pensionsfonds aufbauen, denn er weist eine sehr konstante Wertentwicklung auf und bietet eine sofortige Diversifizierung, da du nach dem Kauf des Fonds so viele verschiedene Unternehmen besitzt. Der Fonds hat konstant durchschnittliche jährliche Renditen von 10 % erwirtschaftet und keinem langfristigen Anleger, der sein Geld mindestens 20 Jahre lang im Fonds gehalten hat, Verluste beschert - unabhängig davon, wann er zum ersten Mal eingestiegen ist.

Die einzige große Variable bei diesem Ansatz ist, wie viel du investieren musst, um zum Millionär zu werden. Dieser Betrag hängt von deinem Zeitplan für das Investieren ab. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel du jeden Monat in einen solchen Fonds einzahlen musst, je nachdem, wie lange du Zeit hast, bis du dein Ziel, Millionär zu werden, erreichst, und unter der Annahme, dass du eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % erzielst.

Wenn du in X Jahren zum Millionär im Ruhestand werden willst… … investiere jeden Monat so viel in einen S&P-Fonds 10 5.228,77 USD 15 2.622,80 USD 20 1.454,96 USD 25 847,33 USD 30 506,60 USD

TABELLENBERECHNUNGEN: AUTOR

Bedenke, dass du bei einem kurzen Zeitraum ein viel größeres Risiko hast, dein Ziel nicht zu erreichen, da der S&P einige schlechte Jahre hat und nicht jedes Jahr eine Rendite von 10 % erzielt. Wenn du nur für einen kurzen Zeitraum investierst, ist es sehr gut möglich, dass du durch ein schlechtes Timing weniger bekommst. Und wenn du nur für einen kurzen Zeitraum investierst, muss deine monatliche Investition viel höher sein, damit du überhaupt eine Chance hast, ein Millionenvermögen aufzubauen, da du weniger Gelegenheit hast, dein Geld zu vermehren.

Deshalb lohnt es sich, so schnell wie möglich mit dem Investieren anzufangen - vor allem, weil du mit einem S&P 500-Fonds nicht den Markt schlagen kannst, wie du es mit dem Kauf einzelner Aktien tun würdest. Je später du mit dem Investieren beginnst, desto mehr finanzielle Opfer wirst du wahrscheinlich bringen müssen, um sicherzustellen, dass dein Geld auf ein Guthaben von einer Million oder mehr anwächst, damit du den sicheren Ruhestand genießen kannst, den du verdienst.

