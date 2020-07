Diese 2 Aktien bringen dich sicher durch den nächsten Crash

Viele Investoren hat die Krise auf dem falschen Fuß erwischt. Einige Branchen haben die Auswirkungen besonders hart getroffen, sodass die Aktienkurse dort besonders stark gefallen sind. Es gibt aber auch Unternehmen, die seit Jahrzehnten ohne große langfristige Schäden durch die zahlreichen Krisen und Rezessionen gekommen sind.

Eins dieser besonders stabilen Unternehmen ist Coca-Cola. Coca-Cola ist wohl der Prototyp des extrem sicheren Unternehmens. Die Aktie ist ein Muss für jedes Portfolio, da sie seit Jahrzehnten ein konstanter Performer ist. Das Unternehmen wächst jedes Jahr um wenige Prozent und steigert den Gewinn meist in gleichem Maße. In den letzten Jahren ist die Performance etwas eingebrochen, da man mit der Restrukturierung der Abfüllbetriebe zu tun hatte und dort viel Kapital investieren musste. Trotzdem ist Coca-Cola einer der größten und stabilsten Dividendenzahler weltweit. Es gibt kaum Unternehmen mit einer besseren Dividendenhistorie. Mehr als 50 Jahre lang wurde die Auszahlung inzwischen jedes Jahr ein weiteres Stück angehoben. Aktuell werden je Anteilsschein 1,64 Dollar ausgezahlt.

Aber auch Aktionäre, die jetzt kaufen, haben keinen Grund, sich zu beklagen. Denn beim aktuellen Aktienkurs von 48,02 Dollar (Stand: 30.07.2020) liegt die Dividendenrendite bei 3,5 %. Das stetige Wachstum des Unternehmens wird in Zukunft zweifellos dazu führen, dass sich der Trend auch noch eine Zeit lang fortsetzen wird.

Zwar hat man im ersten Halbjahr deutlich die Auswirkungen der Krise gespürt, da mehr zu Hause konsumiert wird, was für den Konzern weniger profitabel ist. Aber inzwischen hat man in dieser Hinsicht schon fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht und kann sich nun weiter auf das Wachstum konzentrieren. Über die letzten zehn Jahre und eigentlich auch die Jahrzehnte davor ist die Coca-Cola-Aktie fast kontinuierlich gestiegen, sodass es für langfristig orientierte Anleger ein Leichtes war, eine Menge Geld zu verdienen.

Ein weiters Unternehmen der besonders stabilen Art ist Nestlé. Der Schweizer Konzern ist noch deutlich breiter aufgestellt als die Amerikaner. Denn anstatt nur Getränke zu verkaufen, ist man auch eine große Nummer im Bereich von Süßigkeiten und Tiernahrung. Genau deshalb handelt es sich auch hier um eine äußerst krisensichere Investition, da man in einer sehr stabilen Branche tätig und extrem profitabel ist.

Allerdings sollte man sich auch bei der Nestlé-Aktie darüber im Klaren sein, dass keine gigantischen Kurssprünge zu erwarten sind. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass über die Jahre im Durchschnitt ein stetiger Anstieg um einige Prozent zusammenkommen wird. Dafür wird die Aktie in Zeiten von Kursstürzen an den Märkten Sicherheit bieten und besser performen als der Markt. Denn um das Geschäftsmodell mit Nahrungsmitteln zu untergraben, muss schon einiges passieren!

Deshalb kann auch die Nestle-Aktie auf eine beeindruckende Dividendenhistorie zurückblicken. Seit mehr als 20 Jahren wird die Ausschüttung Jahr für Jahr angehoben. Aktuell werden 2,70 Schweizer Franken je Anteilsschein ausgezahlt. Beim aktuellen Kurs der Aktie von 105 Schweizer Franken (Stand: 08.07.2020) ergibt das eine Rendite von 2,5 %, die sich in den nächsten Jahren voraussichtlich noch weiter verbessern wird.

Denn die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen die Stärke noch einmal. Der Umsatz ist um 2,8 % und der Gewinn je Aktie sogar um 22,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen! Kein Wundern also, dass die Aktie schon wieder auf dem Vorkrisenniveau gehandelt wird.

The post Diese 2 Aktien bringen dich sicher durch den nächsten Crash appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool empfiehlt Nestlé.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images