Diese 2 Buffett-Aktien sind gerade besonders günstig!

Der CEO von Berkshire Hathaway und ist ohne Zweifel der beste Value-Investor aller Zeiten. Indem er hochwertige Aktien kaufte und sie für Jahrzehnte hielt, hat er es geschafft, ein phänomenales Vermögen aufzubauen. Buffett ist trotz seiner großzügigen Spenden weiterhin der viertreichste Mensch der Welt.

Doch selbst das Orakel von Omaha konnte sich dem von COVID-19 verursachten Blutbad nicht entziehen. Mehrere von Buffetts Top-Positionen haben dieses Jahr dramatisch an Wert verloren.

Welche Buffett-Aktien sind nun zu günstig, um sie einfach zu ignorieren? Es gibt hier einige mögliche Kandidaten, doch die besten Deals dürften die Aktien von Berkshire Hathaway (wobei wir Normalsterblichen mit den B-Aktien vorliebnehmen müssen) und einer eher überraschenden Buffett-Position, Teva Pharmaceutical Industries sein.

Erfahre hier, warum Berkshire Hathaway und Teva Pharmaceutical es wert sein könnten, in deinem Depot zu landen.

Berkshire: Diese Chance kommt vielleicht nie mehr wieder

Berkshire ist Buffetts stark diversifiziertes Holding-Vehikel. Das Konglomerat ist stark in mehreren essenziellen Branchen wie etwa Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, (Rück-)Versicherungen, Immobilien und Transport vertreten. Seit Buffett als CEO übernahm, hat die Berkshire-Aktie den Markt vernichtend geschlagen - obwohl er bevorzugt in defensive Aktien wie die Bank of America oder Coca-Cola investiert. Jeder Investor sollte angesichts dieser Historie beeindruckt sein.

Warum die Berkshire-Aktie gerade jetzt ein guter Kauf ist? Nach dem 14,4%igen Rückgang im laufenden Jahr sind Berkshire-Aktien so günstig bewertet wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Ja, die Gewinne im ersten und zweiten Quartal werden heftig einbrechen. Die soziale Distanzierung hat Aktien von Fluggesellschaften in der Luft zerrissen, die Konsumausgaben einbrechen lassen und ihren Teil zum Ölpreis-Crash im laufenden Jahr beigetragen. Berkshire wird von allen drei Effekten recht stark getroffen, was im ersten Halbjahr 2020 ohne jeden Zweifel die finanzielle Performance des Unternehmens verschlechtern wird.

Dieser Abwärtstrend wird sich jedoch aus zwei miteinander verwobenen Gründen umkehren. Denn Berkshire hat das Investmentgenie Warren Buffett auf seiner Seite und 128 Milliarden Dollar in der Bilanz, um auf Shoppingtour zu gehen. Das ist eine starke Kombination. Intelligente Investoren könnten daher den aktuellen Ausverkauf bei Berkshire für sich nutzen. Vielleicht kriegst du nie wieder eine Chance, die Buffett-Aktie schlechthin so günstig zu kaufen.

Teva: Von hier aus nur nach oben

Teva ist ein Hersteller von Generika, der vorübergehend in Schwierigkeiten und horrend verschuldet ist. Als Buffett hier vor ein paar Jahren einzusteigen begann, sorgte das aus gutem Grund für Schlagzeilen. Über die letzten zwei Jahre war Teva eine der größten Verlustpositionen Buffetts.

Aktienkurs von Teva, Daten von YCHARTS

Doch Buffett hat Teva nicht aufgegeben und wir sollten es ihm gleichtun. Die Teva-Aktie ist tatsächlich aus mehreren Gründen eine überzeugende Value-Chance:

Erstens waren Teva-Aktien in den letzten 20 Jahren nicht mehr so günstig wie jetzt. Zwar hat das Unternehmen einige fundamentale Probleme, der emotional aufgeladene Aktienmarkt scheint diese jedoch überzubewerten. Teva ist nicht auf dem Weg in die Insolvenz und die Fundamentaldaten sollten sich ab sofort verbessern. Es gibt demnach keinen logischen Grund, warum die Teva-Aktie auf diesem Schnäppchenniveau notieren sollte.

Die Aktie des Medikamentenherstellers wird zu weniger als dem 4-Fachen der erwarteten Gewinne und zu 75 % des Buchwerts gehandelt. Teva ist daher derzeit eindeutig eine der günstigsten Pharmaaktien am Markt.

Aktuell scheint Tevas Comeback außerdem an Fahrt aufzunehmen, was an neuen, wachstumsstarken Produkten wie dem Migränemedikament Ajovy und der Medizin gegen muskuläre Störungen Austedo. Das Unternehmen wird noch das eine oder andere zusätzliche Wachstumsprodukt für den Turnaround brauchen, doch das ist absolut nicht unrealistisch.

Insgesamt ist Teva eine risikoreichere Angelegenheit, insbesondere aufgrund der hohen Schulden und des insgesamt schwachen Generikamarktes. Diese Buffett-Aktie scheint aktuell trotzdem viel zu günstig zu sein, um sie zu ignorieren.

