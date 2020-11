Diese 2 Dividendenaktien kann man sicher über Jahrzehnte halten

Dieses Jahr war schlicht außergewöhnlich. Das Coronavirus hat unsere Gesundheit in den Vordergrund gerückt und für Lockdowns gesorgt.

Sicherlich waren einige Unternehmen stärker betroffen als andere. Glücklicherweise gab es in letzter Zeit positive Nachrichten zu Impfstoffen. Allerdings sind Zeitpunkt und Verteilung weiterhin ungewiss. Da die Zahl der Fälle wieder zunimmt und die Behörden wieder Beschränkungen auferlegen, sollte man sich nach Aktien umsehen, die zuverlässige Dividenden ausschütten. So wird auf lange Sicht ein regelmäßiges Einkommen gesichert.

Hier sind zwei Unternehmen, die für eine Buy-and-Hold-Strategie infrage kommen und einen nicht zermürben.

Colgate-Palmolive vertreibt Produkte wie Zahnbürsten, Zahnpasten, Seifen, Geschirrspülmittel und Deodorants. Marken wie Ajax und Speed Stick besetzen starke Positionen. Es gibt sogar eine Abteilung für Tiernahrungsprodukte für Katzen und Hunde.

Das Unternehmen hat ein Produktsortiment aufgebaut, dessen Nachfrage nicht mit dem Konjunkturzyklus schwankt. Deswegen zahlt es seit 1895 eine Dividende und konnte diese 57 Jahre lang in Folge erhöhen.

Das mag nicht sehr aufregend sein, aber das Unternehmen erwirtschaftet eine Menge Geld. In den ersten neun Monaten des Jahres betrug der operative Cashflow von Colgate 2,8 Milliarden USD. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 249 Millionen USD, was ein gutes Polster für die Zahlung von Dividenden in Höhe von 1,2 Milliarden USD bildet.

Kimberly-Clark ist bekannt für seine Windeln, Pflegeprodukte und Papierwaren wie Taschentücher, Toilettenpapier und Papierhandtücher. Wenn du durch die Gänge eines Supermarktes gehst, siehst du Marken wie Huggies, Depends und Kleenex.

Das Unternehmen gliedert diese Produkte in seine Geschäftsbereiche Körperpflege und Papiertaschentücher, und die machen mehr als 80 % des Umsatzes aus. Dank der stabilen Nachfrage nach diesen Produkten lässt sich die Aktie lange halten.

Das erzeugt auch einen schönen Cashflow. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 belief sich der freie Cashflow auf fast 2 Milliarden USD, was die 1,1 Milliarden USD an Dividenden problemlos abdeckte.

Kimberly-Clark hat in bemerkenswerten 86 Jahren in Folge eine Dividende gezahlt. Die Oktober-Dividende wurde von 1,03 USD auf 1,07 USD angehoben. Damit liegt die Serie bei 48 Jahren in Folge mit einer Erhöhung der Ausschüttung.

Wenn man Aktien haben will, die man halten und vergessen kann, sind hier zwei starke Kandidaten. Die Produkte sind bei den Verbrauchern beliebt, und sie sind unentbehrlich. Beide Unternehmen haben ihre Dividenden seit Jahrzehnten jährlich erhöht. Die Aktien wachsen vielleicht nicht allzu schnell. Doch der nachhaltige Ansatz lässt einen im Laufe der Zeit Wohlstand aufbauen, wenn sich die Dividenden häufen.

The post Diese 2 Dividendenaktien kann man sicher über Jahrzehnte halten appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Lawrence Rothman besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 20.11.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images