Diese 2 noch kaum bekannten Metaverse-, Web3- und NFT-Aktien werden jetzt investierbar!

Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat die Zukunft des Internets zum Tagesgespräch gemacht. Unser Smartphone-basierter Internetkonsum erreicht seinen Zenit und es wird Zeit für die nächste große Vision. Dafür müssen wir neue Vokabeln wie etwa Metaverse, Web3 oder NFT lernen.

Gleich eine Reihe von passenden Börsengängen steht an und wir könnten uns bereits jetzt positionieren. Aber sollten wir auch? Hier kommt der Überblick.

Eine neue Vision

Die rasend schnelle Entwicklung von künstlicher Intelligenz sowie Technologien rund um die virtuelle/erweiterte Realität (VR/AR) und der Blockchain-Welt können weitere Mauern einreißen.

Unsere Realität kann bereichert werden und virtuelle Umgebungen lassen sich mit der realen Welt verknüpfen. Bereits jetzt sind Auswirkungen auf so vielfältige Bereiche wie die Unterhaltungsbranche, die industrielle Produktion und natürlich Social Media zu erwarten.

Web3, die Zukunft des Internets, wird viel bereits jetzt Bekanntes weiterführen, aber einiges auch völlig anders machen. Das Mini-Display wird an Bedeutung verlieren, zentrale und dezentrale Organisationsstrukturen werden neu kombiniert und virtuelle Helferlein werden zu immer selbstverständlicheren Begleitern.

Innovative Unternehmer, die angesichts dieser komplexen Umwälzungen den Überblick behalten, könnten innerhalb weniger Jahre zu neuen Tech-Champions aufsteigen.

FaZe Clan

2 SPAC-Deals, die mit Metaverse, Web3 und NFT das Anlegerinteresse schüren

FaZe Clan ist eine rein digitale Lifestyle- und Media-Plattform, die sich an die junge Generation richtet. Über ihre eigenen und für dritte betriebenen Kanäle erreicht das Unternehmen über 350 Millionen Nutzer. Mit einem Netzwerk aus Inhalteproduzenten und bekannten Persönlichkeiten will FaZe Clan die Entertainment-Industrie und Kultur neu gestalten.

Nun sammelt das Unternehmen über eine Fusion mit B. Riley Principal 150 Merger Corp. 250 bis 300 Mio. US-Dollar ein, um seine Multi-Plattform-Strategie auszurollen und gegebenenfalls auch passende Übernahmen finanzieren zu können. Die Bewertung des kombinierten Unternehmens liegt beim typischen SPAC-Kurs von 10 US-Dollar bei etwa 1 Mrd. US-Dollar.

Vor einigen Tagen kündigte das Management eine mehrjährige Partnerschaft mit MoonPay als offiziellen Krypto- und NFT-Partner an. Zusammen wollen die beiden die Erstellung und den Handel mit digitalen Gütern vereinfachen. CEO Lee Trink drückt es so aus:

Wir konzentrieren uns darauf, ein kultur- und gemeinschaftsorientiertes Geschäft für digitale Güter und NFT aufzubauen, das unsere Fans begeistert und die Marke FaZe auf neue und innovative Weise zum Ausdruck bringt. Als eine führende Stimme in der Jugendkultur ist es wichtig, dass wir auch unserer Verantwortung gerecht werden, unsere Community zu schützen, während die Welt beginnt, Schritte in Richtung Web3 zu machen. Unsere Partnerschaft mit MoonPay erfüllt beide Ziele, indem sie ein starkes Fundament und einen sicheren Weg für unsere Reise ins Metaverse schafft.

Infinite Assets (InfiniteWorld)

InfiniteWorld hat sich auf die Fahnen geschrieben, die physische und virtuelle Welt zusammenzubringen sowie eine Infrastruktur bereitzustellen, um Inhalteproduzenten und Marken in das Metaverse zu beamen. Kunden können damit eigene Blockchain- und NFT-basierte Metaverse-Umgebungen erstellen und sich mit ihren Communitys vernetzen.

So lassen sich zum Beispiel exklusive Sneakers, Schmuck und Accessoires auf einzigartige Weise in der virtuellen Realität präsentieren. Käufer bekommen dann noch ein NFT dazu, sodass sie sich auch in der virtuellen Welt als rechtmäßigen Eigentümer von limitierten Produkten ausweisen können. Gleichzeitig kann man dann seinen digitalen Avatar damit ausstatten, ohne Gefahr zu laufen, von jedermann kopiert zu werden.

Für Aries I Acquisition Corp. ist das genau das richtige Thema für die heutige Zeit. Sie möchte mit Infinite Assets fusionieren und dabei 145 Mio. US-Dollar einbringen. Bei 10 US-Dollar wäre das kombinierte Unternehmen rund 700 Mio. Euro wert an der Börse. Kein Wunder, dass CEO Yonathan Lapchik vor Begeisterung platzt:

Mit der einzigartigen Kombination aus unserer Infrastruktur und der Produktion von Inhalten der nächsten Generation ist InfiniteWorld einer der ultimativen Partner für Marken und die Zukunft ihrer digitalen Inhalte im Metaverse. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung unserer Plattform zu beschleunigen, weitere Markenpartnerschaften aufzubauen und nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für unsere Stakeholder zu fördern.

Muss man hier dabei sein?

Ich denke, dass hier gerade eine gewaltige Welle rund um Metaverse, NFT und Web3 aufgebaut wird. Einige Aktien (und auch Tokens) aus diesem Umfeld werden eine gigantische Kursentwicklung erfahren.

Dennoch ist Vorsicht angebracht. Viele Unternehmer und Wagniskapitalgeber stürzen sich jetzt auf diesen Hype und nicht immer steckt Substanz dahinter. Vielmehr werden hastig Geschäftsmodelle aus dem Boden gestampft und Managementteams zusammengetrommelt.

Gleichzeitig muss man wissen, dass bei SPAC-Deals fast immer bereits viele Jahre starkes Wachstum einkalkuliert sind. So will etwa InfiniteAssets nach 1 Mio. US-Dollar im laufenden Jahr schon 2026 auf einen Umsatz von 824 Mio. US-Dollar kommen. Das sind sportliche Ziele!

Von daher würde ich solchen Unternehmen mit einer gesunden Skepsis begegnen. Aber wenn zum Beispiel dein Sohn begeistert von Faze Clan spricht oder der junge Kollege aus dem Marketing darauf drängt, etwas mit InfiniteWorld zu machen, dann könnte das der richtige Zeitpunkt sein, um über ein Investment nachzudenken.

