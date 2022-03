Diese 3 Aktien sind passive Einkommensgeneratoren

Consolidated Edison hat über die Jahre hinweg ein passives Einkommen der Extraklasse erzielt.

Realty Income macht seinem Namen alle Ehre.

Enbridge hat über die Jahre hinweg ein starkes Dividendenwachstum erzielt und verfügt über genügend Treibstoff, um weiterzumachen.

Wichtige Punkte

In Dividendenaktien zu investieren kann eine hervorragende Möglichkeit sein, passives Einkommen zu erzielen. Viele Unternehmen zahlen ihren Anlegern schon seit Langem einen Anteil an ihren Gewinnen und ermöglichen ihnen so einen stetigen Einkommensstrom.

Drei erstklassige passive Einkommensaktien sind Consolidated Edison (WKN: 911563, -1,46 %), Enbridge (WKN: 885427, 0,20 %) und Realty Income (WKN: 899744, 0,59 %). Sie bieten überdurchschnittliche Einkommensströme mit einer erstklassigen Dividendenwachstumsbilanz.

Eine Elite der passiven Einkommensgeneratoren

Consolidated Edison hat das beste Dividendenwachstum im Versorgungssektor. Das Unternehmen hat in diesem Jahr zum 48. Mal in Folge seine Dividende erhöht und damit den längsten Zeitraum des jährlichen Dividendenwachstums eines Versorgungsunternehmens im S&P-500-Index hinter sich gelassen. Es sind nur noch zwei Jahre bis zur Aufnahme in die elitäre Gruppe der Dividendenkönige.

Mit einer Dividendenrendite von rund 3,6 % bietet Consolidated Edison derzeit eine attraktive Einkommensquelle. Das ist deutlich mehr als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,4 %. Der auf New York City fokussierte Energieversorger sollte in der Lage sein, seine Dividende in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen. Das Unternehmen erwartet, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie in den nächsten fünf Jahren jährlich um 5 bis 7 % steigen wird, was durch die bis 2024 geplanten Investitionen in Höhe von 15,7 Mrd. US-Dollar unterstützt wird.

Das Unternehmen investiert einen beträchtlichen Teil dieses Kapitals in grüne Energieprojekte, um sein langfristiges Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Das Unternehmen hat das Potenzial, in den nächsten zehn Jahren 68 Mrd. US-Dollar zu investieren. Angesichts seiner soliden Bilanz und der für ein Versorgungsunternehmen angemessenen Ausschüttungsquote sollte Consolidated Edison in der Lage sein, diese Investitionen zu tätigen und gleichzeitig seine attraktive Dividende weiter zu steigern.

Der Treibstoff, um weiterhin passives Einkommen zu erzielen

Enbridge hat eine der längsten Dividendenwachstumsbilanzen im Energiesektor. Der kanadische Energieinfrastrukturgigant hat seine Ausschüttung seit 27 Jahren in Folge erhöht. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, wie schwankungsanfällig der Sektor in den letzten Jahren war. Enbridge hat diese Auswirkungen durch den Besitz von stabilen Infrastrukturanlagen wie Pipelines, Erdgasversorgern und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien abgefedert.

Das Unternehmen sollte genug Treibstoff haben, um seine attraktive Dividende von 6,1 % in Zukunft zu steigern. Es verfügt über eine solide Bilanz, eine angemessene Ausschüttungsquote für ein Midstream-Unternehmen im Energiesektor und einen großen Auftragsbestand an Expansionsprojekten. Enbridge schätzt, dass es über die finanziellen Möglichkeiten und sichtbare Investitionsmöglichkeiten verfügt, um bis mindestens 2024 ein jährliches Wachstum des Cashflows pro Aktie von 5 bis 7 % zu erzielen.

Darüber hinaus sieht das Unternehmen viele Expansionsmöglichkeiten, vor allem im Bereich der kohlenstoffarmen Energien wie erneuerbare Energien, Erdgasinfrastruktur, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie Wasserstoff. Das sollte dem Unternehmen die Kraft geben, seine Ausschüttung in den kommenden Jahren weiter zu steigern.

Seinem Namen gerecht werden

Realty Income ist eine der zuverlässigsten passiven Einkommensaktien im Sektor der Real Estate Investment Trusts (REITs). Das Unternehmen, das eine monatliche Dividende ausschüttet, hat kürzlich die 115. Erhöhung seit seinem Börsengang im Jahr 1994 bekannt gegeben. Der REIT hat seinen Anlegern in den letzten 98 Quartalen in Folge eine Dividendenerhöhung zukommen lassen und dabei seine Ausschüttung jährlich um 4,4 % erhöht. Das sind mehr als 25 Jahre Dividendenerhöhungen in Folge, was ihn zu einem Dividendenaristokraten macht. Realty Income ist einer von nur einer Handvoll REITs in dieser elitären Gruppe.

Das Unternehmen sollte in der Lage sein, seine 4,5%ige Dividende auch in Zukunft zu erhöhen. Es hat ein Monsterjahr hinter sich, in dem es seinen REIT-Kollegen VEREIT in einem 11-Mrd.-Dollar-Deal übernommen und gleichzeitig zusätzliche Immobilien im Wert von 6,4 Mrd. US-Dollar gekauft hat. Außerdem hat das Unternehmen sein Portfolio durch die Ausgliederung der kombinierten Büroimmobilien in den Orion Office REIT risikoärmer gemacht.

Realty Income geht davon aus, dass es in diesem Jahr Immobilien im Wert von mindestens 5 Mrd. US-Dollar kaufen wird. Mit dem Kauf des Encore Boston Harbor Resort and Casino für 1,7 Mrd. US-Dollar hat das Unternehmen bereits einen guten Start hingelegt. Das ist die erste Übernahme des Unternehmens in der Glücksspielbranche, die zur Diversifizierung des auf den Einzelhandel ausgerichteten Portfolios beitragen wird. Realty Income verfügt über ausreichend finanziellen Spielraum, um sein Portfolio weiter auszubauen und die Dividende stetig zu erhöhen.

Lehn dich zurück und sammle passives Einkommen mit diesen Aktien

Enbridge, Consolidated Edison und Realty Income sind hervorragende passive Einkommensproduzenten. Sie ermöglichen es ihren Anlegern, stetig steigende Einkommensströme zu erzielen. Mit attraktiven laufenden Renditen und sichtbaren Wachstumsaussichten sind sie auch in Zukunft eine gute Möglichkeit, ein stabiles passives Einkommen zu erzielen.

Der Artikel Diese 3 Aktien sind passive Einkommensgeneratoren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 20.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Matthew DiLallo besitzt Enbridge und Realty Income. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Enbridge.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images