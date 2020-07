Diese 3 Bücher inspirieren den Milliardär Warren Buffett. Ich benutze sie, um reich zu werden.

Die meisten Investoren werden die vielen Perlen der Weisheit von Warren Buffett kennen.

Buffett ist nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, er ist auch einer der produktivsten Börsenjournalisten. Seine Mantren sind überall im Internet zu finden.

Aber kaum jemand hat die inspirierenden Bücher gelesen, die den CEO von Berkshire Hathaway zu dem Milliardär machten, der er heute ist.

Ich habe drei seiner Lieblingsbücher ausgewählt, um genau zu zeigen, wie man meiner Meinung nach reich werden und reich bleiben kann.

Wähle aus und halte deine Aktien, um reich zu werden

Es gibt einen guten Grund dafür, dass Philip Fisher’s Common Stocks and Uncommon Profits seit 1958 im Druck geblieben ist und warum Buffett Fishers Arbeit für so nützlich hält.

Eines von Fishers besten Zitaten lautet: “Die wirklich herausragenden Unternehmen zu finden und durch die Fluktuationen des Marktes hindurch sie zu halten, erwies sich für weit mehr Menschen als weitaus profitabler als die buntere Praxis, sie billig zu kaufen und teuer zu verkaufen”.

Egal, ob du 25 oder 65 Jahre alt bist, die Märkte werden steigen und die Märkte werden auch wieder fallen.

Ich folge Fishers Prinzipien, indem ich wirklich herausragende FTSE 100- und FTSE 250-Unternehmen wie Legal & General und Games Workshop halte. Ich gewinne doppelt, indem ich meine Dividenden einziehe und gewinne, wenn die Aktienkurse steigen. Ich höre erst dann auf zu kaufen, wenn sich etwas an der These dramatisch ändern sollte.

Warren Buffett sagt: “Mach dir keine Sorgen”

Buffett nennt Tim Geithners Stresstest: Reflexionen über Finanzkrisen eine “Pflichtlektüre” für jeden, der sich für Finanzkrisen interessiert. Es ist ein Blick aus erster Hand darauf, wie Barack Obamas Finanzminister die USA durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch 2007-09 geführt hat.

Der ehemalige Vorsitzende der Zentralbank hat einen durch eine globale Pandemie ausgelösten Börsencrash im Jahr 2020 nicht vorhergesagt. Aber er schreibt in Stress Test: “Finanzkrisen können nicht zuverlässig vorhergesehen oder verhindert werden, weil menschliche Interaktionen von Natur aus unvorhersehbar sind”.

Deshalb versuche ich, mir keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Ich verschwende keine Zeit mit dem Versuch, den Markt zu timen. Stattdessen nutze ich den Durchschnittskosteneffekt. Ich baue meine Positionen im Laufe der Zeit auf und kaufe nach, wenn der Markt sie unterbewertet.

Zeit nutzen, nicht verlieren

Im Jahresbrief 2012 an die Aktionäre von Berkshire Hathaway empfiehlt Buffett den Aktionären von Berkshire Hathaway ausdrücklich John Googles The Clash of Cultures. Der CEO von Vanguard veränderte 1976 die Welt der Anleger, indem er den ersten öffentlich zugänglichen Indexfonds schuf.

Jedes der Bücher von Bogle hätte leicht in die Warren-Buffett-Leseliste aufgenommen werden können. Common Sense on Mutual Funds von 2010 fordert uns auf, “uns auf den Gemeinsinn zu verlassen, auf den sich intelligente Wesen seit Jahrhunderten verlassen: gesunder Menschenverstand, Sparsamkeit, realistische Erwartungen, Geduld und Beharrlichkeit”.

Nur wenige Investoren haben Geduld, sagt Bogle. Allein dadurch, dass man gute Unternehmen auswählt und bei ihnen bleibt, kann man die große Mehrheit seiner Konkurrenten übertreffen. Jeder kann ein guter Investor sein, wenn er die Angst davor, etwas zu verpassen ignorieren kann.

In Clash of Cultures setzt er dieses Thema fort: “Die Zeit ist Ihr Freund. Der Impuls ist Ihr Feind. Nutzen Sie den Zinseszins und lassen Sie sich nicht vom Sirenengesang des Marktes fesseln”, schreibt er.

Ich glaube, nur wenn wir kritisch denken und langfristig denken, können wir uns am Aktienmarkt wirklich einen Vorteil verschaffen. Wenn das gut genug für Buffett ist, ist es auch gut genug für mich.

The post Diese 3 Bücher inspirieren den Milliardär Warren Buffett. Ich benutze sie, um reich zu werden. appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Tom Rodgers auf Englisch verfasst und am 06.07.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und hat Berkshire Hathaway (B-Aktien) empfohlen und empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short September 2020 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer