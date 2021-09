Diese Aktie hat Cathie Wood fast jeden Tag seit Mitte August gekauft!

Cathie Wood ist regelmäßig in Kauflaune. Die Starinvestorin investiert derzeit insbesondere in günstige Wachstumsaktien. Vielleicht eine bemerkenswerte Randnotiz dabei: Sie bleibt trotz der Kritik ihrem Stil treu. Und investiert unternehmensorientiert und mit Blick auf langfristig orientierte Discounts.

Allerdings gibt es eine Aktie, die Cathie Wood offenbar an jedem einzelnen Handelstag gekauft hat. Und das seit Mitte August. Riskieren wir heute einen Blick darauf, welche Aktie das ist, was sie macht und welche Gründe es für eine Investition gegeben haben könnte.

In diese Aktie investierte Cathie Wood fast jeden Tag

Es ist genauer gesagt nicht meine Erkenntnis, dass Cathie Wood diese eine, spezielle Aktie jeden Tag seit Mitte August gekauft hat. Nein, sondern die eines Redakteures des Nachrichtendienstes Bloomberg. Wie derjenige herausgefunden hat, kaufte die Starinvestorin mit dem Ark Autonomous Technology and Robotics ETF Anteilsscheine von Komatsu. Eine japanische Aktie, wohlgemerkt. Aber das macht sie definitiv nicht weniger interessant.

Komatsu ist ein Konzern, der grob gesagt auf Baumaschinen setzt. Zusammen mit Carterpillar handelt es sich um die zwei größten Baumaschinenproduzenten auf unserem Planeten. Gemeinsam stehen die beiden Industrie-Akteure beispielsweise für 85 % aller Maschinen ein, die im Bergbau eingesetzt werden. Aber auch andere Anlagen und Baumaschinen stehen im Vordergrund des operativen und strategischen Geschäfts.

Warum investiert Cathie Wood ausgerechnet in diese Aktie? Es könnte damit zusammenhängen, dass die Anteilsscheine seit Mitte August einen leichten Dip erfahren. Seit Mitte August befindet sich die Aktie im Korrekturmodus. Seit März dieses Jahres liegt das Minus sogar bei ca. 23 %. Eine günstige Bewertung könnte daher ein Grund sein.

Der Name des Ark Autonomous Technology and Robotics ETF lässt jedoch auch darauf schließen, dass Cathie Wood in der Komatsu-Aktie einen starken Akteur sieht, der hier potenziell liefern könnte. Wobei autonome Technology und Robotik möglicherweise eher noch ein strategischer Imperativ für den Industrie-Akteur sind.

Eine Wahl auch für dich …?

Cathie Wood investiert also mit einem ihrer Ark ETFs in die Komatsu-Aktie. So richtig erschließt sich mir die Investition noch nicht. Allerdings könnte das eben auch damit zusammenhängen, dass dieser Bereich nicht mein primärer Circle of Competence ist.

Vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis. Aber auch, dass die Komatsu-Aktie es in dem besagten Ark ETF längst nicht in die Top-Holdings schafft. Wenn das Kaufinteresse weitergeht, könnte das natürlich noch der Fall sein. Im Moment würde ich dieses Kapitel jedoch eher als Randnotiz abhaken, die zwar interessant ist, aber selbst für den besagten Fonds aus dem Hause Ark noch wenig Bedeutung besitzt.

Der Artikel Diese Aktie hat Cathie Wood fast jeden Tag seit Mitte August gekauft! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

