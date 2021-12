Diese Aktie hat mir gerade 10,86 Euro Dividende gezahlt: Mehr möglich?

Machen wir es kurz: Die Nintendo-Aktie hat mir gerade erst eine Dividende in Höhe von 10,86 Euro gezahlt. Das ist jedenfalls der Wert, den mir mein Broker für drei Anteilsscheine eingebucht hat. Vielleicht ist das nicht die Welt, aber dann doch besser als nix.

Die spannendere Frage könnte jedoch sein: Kann mir diese Dividendenaktie mehr als die 10,86 Euro bezahlen? Wie bereits das eine oder andere Mal wollen wir einen Blick auf die Aktie selbst werfen. Und zugleich auch auf die Option, weitere Anteilsscheine des japanischen Videospieleherstellers zu kaufen.

Die Nintendo -Aktie und 10,86 Euro Dividende: Ist mehr möglich?

Ein erster Weg, wie mir die Nintendo-Aktie mehr Dividende zahlen kann, läge in einem weiteren Wachstum begründet. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass es eine nachhaltige Wachstumsbasis geben sollte, damit eine solche Entwicklung nachhaltig ist. Gerade bei zyklischen Videospieleherstellern, die von ihrem Konsolengeschäft abhängig sind, ist diese Perspektive nicht zu unterschätzen.

Zunächst einmal können wir mit Blick auf die jetzt ausgezahlten 10,86 Euro Dividende der Nintendo-Aktie sagen: Es könnte vielleicht auch das Limit sein. Die Switch befindet sich bereits im fünften Jahr ihres Lebenszyklus. Das ist ohne Zweifel eine lange Zeit, wobei das Management noch gute Wege gefunden hat, die Konsole weiterhin zu monetarisieren.

Insbesondere Switch Online könnte ein guter Weg sein, um wiederkehrende Umsätze zu generieren. Eine moderat verbesserte OLED-Variante und auch eher leicht nachlassende Preise könnten weitere Argumente sein. Zumal es konsequent Spiele-Nachschub gibt, was das Interesse hoch ausfallen lassen könnte.

Trotzdem erkennen wir mit Blick auf das operative Zahlenwerk: Es dürfte schwierig sein, das vorherige Geschäftsjahr inmitten der Corona-Pandemie zu toppen. Deshalb: Möglicherweise ist die Nintendo-Aktie ergebnisseitig zunächst am Limit. Vielleicht sind es bei mir daher auch die 10,86 Euro Dividende.

Eine zweite Variante ist jedoch, weitere Aktien von Nintendo zu kaufen. Das wäre für mich ein wahrscheinlicheres Szenario, um mehr Dividende zu erhalten. Grundsätzlich glaube ich an die zeitlose Marke, starke Franchises und neue, innovative Wege wie Switch Online, was den Pfad zum Gaming-Streaming eröffnen könnte. Das ist jedenfalls meine Investitionsthese. Und für mich handelt es sich dabei eher um eine, die auf Qualität und einer starken Marke basiert.

Ausschüttung nur schmückendes Beiwerk

Die 10,86 Euro Dividende der Nintendo-Aktie sind daher eigentlich nur schmückendes Beiwerk meiner Investitionsthese. Um ehrlich zu sein, hatte ich diese Ausschüttung gar nicht auf dem Schirm, sondern bin selbst überrascht worden von der Mitteilung in meinem Depot.

Wenn es wachsende Dividenden für mich gibt, dann wohl primär, weil ich den Einsatz erhöhen würde. Obwohl das Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren wirklich bemerkenswert gewesen ist, so glaube ich nicht, dass schnelles, nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Jahren das wahrscheinlichste Szenario bei der Ausschüttung ist.

