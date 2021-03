Diese Aktie ist im nächsten Börsencrash der große Gewinner!

Suchst du nach einer Aktie, die der nächste große Gewinner im kommenden Börsencrash ist? Zugegebenermaßen gibt es bei dieser Frage einige Unbekannte und Variablen. So können wir einerseits niemals mit Sicherheit sagen, ob es zu einem Börsencrash kommt. Das ist etwas, das natürlich niemand vorhersehen kann.

Andererseits kennen wir zudem nicht den Auslöser für den nächsten Börsencrash. Das macht es umso schwieriger, den nächsten großen Gewinner zu identifizieren. Je nachdem, was passiert, könnte es unterschiedliche Ansätze geben. COVID-19 und das Social-Distancing hat beispielsweise die Digitalisierung und andere Dinge beschleunigt.

Trotzdem bin ich überzeugt, dass, egal was der nächste Börsencrash sein wird, Berkshire Hathaway ein nächster großer Gewinner sein wird. Lass uns das im Folgenden ein wenig näher beleuchten.

Berkshire Hathaway: Im Börsencrash der nächste Gewinner

Ein erster Grund, weshalb Berkshire Hathaway in einem kommenden Börsencrash der nächste große Gewinner ist, hängt mit dem Cashberg und den allgemeinen Möglichkeiten zusammen. Warren Buffett, der Lenker der Beteiligungsgesellschaft, sitzt auf rund 138 Mrd. US-Dollar in Cash. Das schafft eine Menge Möglichkeiten.

Es gibt zugegebenermaßen die Unsicherheit, ob das Orakel von Omaha in einer volatilen Phase investieren würde. Im letzten Börsencrash hat Berkshire Hathaway kaum Aktien gekauft und sich eher von Beteiligungen getrennt. Trotzdem bin ich überzeugt: Wenn Warren Buffett die Bewertungsmaßstäbe für preiswert hält, so könnten größere Investitionen erfolgen.

Mit 138 Mrd. US-Dollar in Cash, einem Börsencrash und vielen günstigen Aktien könnte das das Fundament für langfristigen Erfolg sein. Allerdings ist das nur ein Grund, weshalb die Aktie ein großer Gewinner im Börsencrash sein dürfte.

Unternehmensorientierter Ansatz

Ein zweiter Grund, weshalb ausgerechnet Berkshire Hathaway ein nächster großer Gewinner sein kann, ist außerdem der Ansatz von Warren Buffett. Das Orakel von Omaha investiert unternehmensorientiert. Das heißt: Es geht um starke Namen langfristig aussichtsreicher Unternehmen. Ein Ansatz, der überaus Foolish ist.

In Kombination mit den finanziellen Mitteln könnte das ein Garant für starke Renditen über viele Jahre hinweg sein. Wie gesagt: Wenn Warren Buffett im nächsten Börsencrash investieren sollte. Zudem verfügt der Starinvestor über viel Know-how, was das Investieren angeht. Das ist ebenfalls ein gewichtiges Zünglein an der Waage, damit man langfristig auf der Siegerseite verweilt.

Aktienrückkäufe für Wertsteigerungen

Zu guter Letzt könnten Aktienrückkäufe ein weiterer Grund sein, warum Berkshire Hathaway zu einem nächsten großen Sieger im Börsencrash wird. Es ist kein Geheimnis mehr, dass die eigene Aktie zuletzt hoch in der Gunst gestanden hat. Alleine im letzten Jahr sind Aktien im Wert von 24,7 Mrd. US-Dollar gekauft und eingezogen worden.

Die Aktienrückkäufe sind langfristig ein wichtiges Mittel, um Werte für die Investoren zu kreieren. Diese Kapitalmaßnahme führt dazu, dass sich das Portfolio auf weniger ausstehende Aktien verteilt. Ein Weg, wie zusätzlich Rendite geschaffen werden kann.

Auch hier gilt: Das günstige Kaufen führt zu einem besonders starken Effekt. Ein Börsencrash ist daher auch aus diesem Blickwinkel ein Katalysator, um Werte für Investoren zu schaffen und um ein großer Gewinner zu sein.

Der große Gewinner im Börsencrash

Die Aktie von Berkshire Hathaway könnte im nächsten Börsencrash daher der große Gewinner sein. Die Beteiligungsgesellschaft besitzt einen cleveren Ansatz, viel Cash und im Zweifel die Option von Aktienrückkäufen. Das dürfte ausreichend sein, um von einer volatilen Phase profitieren zu können.

The post Diese Aktie ist im nächsten Börsencrash der große Gewinner! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images