Diese Aktie könnte dich im Juni & darüber hinaus reicher machen

Eine Aktie, die dich noch im Juni reicher machen könnte? Zugegeben: Das ist eine knifflige Wahl. Foolishe Investoren investieren schließlich nicht innerhalb einer Monatsfrist. Entsprechend schwer fällt es mir, eine Wahl zu treffen, wo ich mit Sicherheit sagen kann: Das Kriterium trifft zu.

Ich glaube jedoch, dass Beyond Meat ein spannender Kandidat sein könnte, der dich noch im Juni reicher machen könnte. Allerdings, und jetzt kommt der wichtige Teil, auch darüber hinaus. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren jetzt zu diesen beiden Faktoren wissen sollten.

Beyond Meat: Warum kann die Aktie dich im Juni reicher machen?

Die vermutlich spannende Frage ist jetzt, warum dich ausgerechnet die Aktie von Beyond Meat im Juni reicher machen könnte. Wie gesagt: Kurzfristig-orientiert kann eine ganze Menge passieren. Es gibt jedoch Gründe, die sogar für eine positive Performance im ersten Sommermonat sprechen.

Ein erster unwesentlicher Grund ist so beispielsweise: Einfach, weil das Momentum vorhanden ist. Zuletzt gab es sogar die These, dass die Aktie von Beyond Meat ebenfalls zu einer sogenannten Meme-Aktie werden könnte. Das bedeutet, dass die sogenannten Reddit-Trader die Anteilsscheine ins Visier nehmen. Keine Frage, ein Kursplus hat es bereits gegeben.

Aber es gibt auch andere Gründe, die dafürsprechen, dass die Aktie dich noch im Juni reicher machen könnte. Nämlich den Sommer und den COVID-19-bedingten Turnaround. Die Pandemie klingt derzeit ab, die Fallzahlen sind bereits geringer. Restaurants dürften wieder öffnen und damit einen stärkeren Absatz nach sich ziehen. Beide Faktoren könnten dafürsprechen, dass diese Aktie in den nächsten Tagen oder Wochen durchstartet. Aber auch hier noch einmal der Hinweis: Es kann eine ganze Menge passieren.

Was ist darüber hinaus?

Viel relevanter ist natürlich die Frage, was der unternehmensorientierte Gesamtmix über die kommenden Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ist. Auch das lässt sich einfach erklären, nämlich mit Blick auf einen insgesamt wachsenden Gesamtmarkt.

Beyond Meat gehört zu den Unternehmen, die den Markt der flexitarischen Produkte bedienen. Beziehungsweise Verbraucher zu Flexitariern machen könnte. Ein potenziell gigantischer Markt mit einem überaus deutlichen Wachstum. Auch der Börsengang von Oatly hat hier noch einmal gezeigt, dass das Interesse groß sein dürfte.

Wenn es Beyond Meat schafft, konsequent Marktanteile im eigentlichen Fleischmarkt mit den Produkten zu erhalten, so ist das Potenzial gigantisch. Im letzten Quartal lagen die Erlöse schließlich gerade im dreistelligen Millionenbereich. Das ist zwar ein Grund, der dich nicht unbedingt um Juni reich machen dürfte. Aber vielleicht über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Der Artikel Diese Aktie könnte dich im Juni & darüber hinaus reicher machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat Inc.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Beyond Meat