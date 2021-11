Diese Aktie rollt erst so richtig los

GATX Corp. - WKN: 851137 - ISIN: US3614481030 - Kurs: 106,570 $ (NYSE)

GATX ist eine US-Leasinggesellschaft, spezialisiert auf Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1898 gegründet. Hauptgeschäftsfeld ist das Vermieten und Finanzieren von Lokomotiven und Eisenbahnwaggons, vor allen Dingen Kesselwagen. Mit rund 150.000 Wagen und rund 625 Lokomotiven besitzt GATX weltweit einen der größten Eisenwagenparks.

Operativ läuft es sehr gut. Erst im Sommer hob das Management die Jahresprognose für den Gewinn auf eine Spanne zwischen 4,30 und 4,50 USD je Aktie an. Ursprünglich waren die Verantwortlichen von 4,00 bis 4,30 USD ausgegangen. Die Auslastung lag im dritten Quartal in Nordamerika bei 99,2 %, international bei 98,1 %. Unter anderem ist GATX auch in Indien präsent. Analysten erwarten in diesem Jahr einen Umsatz von 1,26 Mrd. USD und ein Ergebnis von 4,50 USD. Im kommenden Jahr könnte sich das Ergebnis um gut 15 % auf 5,20 USD je Aktie verbessern. Bis Mitte des Jahrzehnts ist ein Resultat von über 7 USD je Aktie denkbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,21 1,26 1,32 Ergebnis je Aktie in USD 4,27 4,50 5,20 KGV 25 24 21 Dividende je Aktie in USD 2,33 2,00 2,08 Dividendenrendite 2,19 % 1,88 % 1,95 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt der Wert ein traumhaftes Bild. Im korrigierenden Markt gelingt heute die Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Etabliert sich die Aktie über der Hürde bei 106,31 USD, ist der Weg mittel- bis langfristig frei. Kurse um 119 USD sind mittelfristig erreichbar, Kurse um 140 USD langfristig. Absicherungen für Ausbruchstrader bieten sich unter dem Zwischentief bei 100,14 USD an. Wer etwas mehr Luft lassen möchte, orientiert sich am vorgeschalteten Ausbruchslevel bei 94,98 USD.

Fazit: Die GATX-Aktie ist ein interessanter konservativer Play aus Amerika. Die Aktie ist drauf und dran die Korrektur seit Mai zu beenden. Fans des Relativen-Stärke-Ansatzes kommen folglich voll auf ihre Kosten.

GATX-Aktie

