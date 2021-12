Diese Aktie von Warren Buffett ist um 75 % gefallen: Zeit zum Kaufen?

Die Aktie von StoneCo ist aufgrund der sinkenden Gewinnspannen des Unternehmens stark gesunken.

Höhere Investitionen heute könnten jedoch morgen zu einer größeren Wachstumschance führen.

Wichtige Punkte

Sollte sich die brasilianische Wirtschaft jemals wieder erholen, könnte die Aktie von StoneCo bei einem Aufschwung durch die Decke gehen, aber die Risiken bleiben heute bestehen.

Obwohl StoneCo zum Zeitpunkt des Börsengangs 2018 wahrscheinlich von einem der jüngeren Leutnants von Warren Buffett gekauft wurde, besitzt Berkshire Hathaway heute Aktien des brasilianischen Fintechs im Wert von etwa 183 Millionen US-Dollar.

Zu Beginn dieses Jahres war diese Beteiligung allerdings noch rund 740 Millionen US-Dollar wert. Seit Anfang 2021 ist die Aktie von StoneCo eingebrochen und liegt derzeit etwa 75 % unter ihrem Allzeithoch.

Buffetts Team hielt offensichtlich große Stücke auf StoneCo und sein Managementteam, als es sich einkaufte. Ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, um diese Aktie zu kaufen, in der Hoffnung auf einen großen Aufschwung?

Die Probleme von StoneCo

Der Rückgang von StoneCo ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, die hauptsächlich mit dem makroökonomischen Umfeld in Brasilien zu tun haben. Das Land ist mit einer doppelten Bedrohung konfrontiert: einer langsamen Wirtschaft und einer hohen Inflation infolge der Pandemie. Brasilien verfügt nicht über die Finanzkraft der USA, und die zunehmenden Wohlfahrtszahlungen an die Armen drohen gegen einige von der Regierung eingeführte finanzielle Beschränkungen zu verstoßen. Die hohe Inflation hat auch zu einem raschen Anstieg der Zinssätze in Brasilien und zu einer Abwertung der brasilianischen Währung, des Real, geführt.

Warum ist das also schlecht für StoneCo? In einigen seiner Segmente sollte es kein Problem sein. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Zahlungsabwicklung für Händler, und es nimmt einen Prozentsatz von jedem Umsatz. Wenn die Preise steigen, sollten auch die Einnahmen entsprechend steigen.

StoneCo vergibt jedoch auch Kredite an seine Händler, die mit eigenen Schulden finanziert werden. Und genau hier liegt das Problem. In Brasilien ist es möglich, dass die Verbraucher Waren kaufen und in zinslosen Raten bezahlen. Wenn Händler dieses Geld im Voraus erhalten möchten, können sie vom Unternehmen einen Kredit aufnehmen und diesen mit den Zahlungen der Kunden zurückzahlen.

Das Problem ist, dass die Leitzinsen schnell gestiegen sind, wodurch sich der Zinssatz, den StoneCo für die Schulden zahlt, die es zur Finanzierung dieser Darlehen verwendet, erhöht hat. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Brasilien hat das Unternehmen die Zinsen für seine Kunden nur langsam und vorsichtig erhöht. Auf der jüngsten Telefonkonferenz erklärte die Unternehmensleitung, dass sie dabei sei, die Zinssätze zu erhöhen, dabei aber einen „vorsichtigen Ansatz“ verfolge, um keine Kunden zu verlieren.

Einige könnten daher befürchten, dass die Gewinnspannen von StoneCo in Zukunft niedriger sein werden als in der Vergangenheit. Darüber hinaus ist StoneCo nicht nur ein Zahlungsabwickler, sondern hat im vergangenen Jahr auch mehrere Software-Unternehmen aufgekauft, darunter auch welche in den Bereichen Versicherungen und Lebensmittelzusteller.

Diese abonnementbasierten Einnahmen erfordern auch Preiserhöhungen für die Kunden, und das führt zu einer gewissen Unsicherheit darüber, ob die Kunden in den sauren Apfel beißen oder zu einem Konkurrenten fliehen, der seinen Marktanteil ausbauen will. Abgesehen davon enthalten einige Verträge Bestimmungen zur Inflationsanpassung.

Schließlich bedeutet die hohe Inflation in Brasilien, dass jeder Umsatz in Brasilianischen Reals in US-Dollar weniger wert ist. Die Inflation ist von 3,26 Reals pro US-Dollar Ende 2016 auf 5,20 Reals pro US-Dollar Ende 2020 gestiegen, was einem Anstieg von 60 % entspricht. Dieser Kurs ist heute sogar noch höher - etwa 5,6.

Während StoneCo also ein starkes Wachstum in Reals aufweist, sollten wir nicht vergessen, dass das Unternehmen härter arbeiten muss, um in US-Dollar zu wachsen. Wenn du StoneCo-Aktien an den US-Märkten kaufst, solltest du bedenken, dass das Wachstum in Real höher ist als das Wachstum in US-Dollar oder Euro.

Aber die Wachstumschancen sind groß

Im letzten Quartal sind die bereinigten Nettomargen von StoneCo von über 30 % im Vorjahresquartal auf nur noch 9 % gesunken. Ein Teil des Rückgangs der Margen hat mit den steigenden Zinsen zu tun, aber nicht alles. Während die Einnahmen um 57,3 % stiegen, wuchsen die Kosten der verkauften Produkte und die Betriebskosten viel, viel schneller. Das liegt daran, dass das Unternehmen stark in größere Ertragsmöglichkeiten investiert, wobei einige zinsunabhängige Kostenpositionen um 100 % oder mehr gestiegen sind. Die Verwaltungskosten stiegen sogar um satte 238 %.

CEO Thiago Piau sagte, dass der Margenrückgang vorübergehend und nicht strukturell sei, da ein Großteil dieser steigenden Kosten Investitionen in die Erweiterung der StoneCo-Produktpalette darstellten. Während das ursprüngliche Kernprodukt in der Zahlungsabwicklung für Händler besteht, baut das Unternehmen eine komplette Bankensuite mit Software, Versicherungsprodukten und Geschäftskrediten auf. Diese erfordern Investitionen, aber das Ergebnis wird ein viel größeres Unternehmen mit einer viel größeren Größe sein.

Um Befürchtungen zu zerstreuen, gab das Management bei der jüngsten Präsentation eine Amortisationszeit von 11 bis 15 Monaten für seine neuen Investitionen an. „Wir haben uns entschlossen, unser Unternehmen auf eine viel größere Größe auszurichten, und wir investieren massiv und diszipliniert“, sagte Piau.

Kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt?

Sollten sich diese Investitionen schließlich in Form von rentablem Wachstum auszahlen, könnte StoneCo nicht nur zu seinen früheren Gewinnerwartungen zurückkehren, sondern sie sogar übertreffen. Das setzt natürlich Vertrauen in die Strategie des Managements voraus sowie die Zuversicht, dass sich die brasilianische Wirtschaft von ihrem derzeit desolaten Zustand erholen wird.

StoneCo ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts auf eine Marktkapitalisierung von nur 5,3 Milliarden US-Dollar gefallen, was im Vergleich zu anderen internationalen Zahlungsabwicklern recht klein ist. Für diejenigen, die sich für internationale Aktien interessieren, sind diese angeschlagenen Aktien heute eine Wette mit hohem Upside-Potenzial - wenn auch mit allen Risiken, die das Investieren in eine sich entwickelnde Wirtschaft mit sich bringt.

Der Artikel Diese Aktie von Warren Buffett ist um 75 % gefallen: Zeit zum Kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool-Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 27.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Billy Duberstein besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und hat die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $30 Puts auf StoneCo LTD. Seine Kunden besitzen möglicherweise Aktien der genannten Unternehmen. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und StoneCo LTD. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer