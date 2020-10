Diese Aktien hätten den Einsatz im vergangenen Jahr verdoppelt

Normalerweise verdoppeln Aktien ihren Wert nicht in einem einzigen Jahr. Aber wenn das doch einmal geschieht, sollte man untersuchen, ob man von irgendwelchen Trends lernen kann. In diesem Jahr hatte der Markt ein starkes Jahr. Doch es gab eine Kluft zwischen den Aktien, die sich extrem gut entwickelt haben, und anderen, die Probleme hatten.

Betrachtet man die Aktien, die im vergangenen Jahr ihren Wert verdoppelt haben, fielen drei Technologieaktien auf. Zoom, Shopify und Peloton entwickeln sich alle zu den Top-Playern in ihren jeweiligen Branchen. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund dafür, dass diese Wachstumswerte im vergangenen Jahr so stark wachsen konnten.

Die Aktie für Videokonferenzen

Wer hätte gedacht, dass Zoom das führende Unternehmen des Jahres 2020 sein würde? Es war wohl der größte Nutznießer der Pandemie und der Veränderungen in unserer Arbeits- und Kommunikationsweise.

Die finanziellen Auswirkungen auf das Geschäft von Zoom waren geradezu verblüffend. Wie man sieht, hat sich der Quartalsumsatz in den letzten beiden Quartalen mehr als verdreifacht. Das Wachstum scheint sich nicht zu verlangsamen.

Es ist nicht klar, ob das Geschäft von Zoom nach dem Ende der Pandemie auf diese Weise oder überhaupt weiter wachsen wird, aber das Unternehmen hat sich bei Verbrauchern und Unternehmen auf der ganzen Welt etabliert. Das ist eine wichtige Position, und das macht dies zu einer Aktie, auf die man im Jahr 2021 achten sollte.

Der neue Darling des Online-Shoppings

Amazon ist der größte Name im Online-Shopping, aber es ist Shopify, das die nächste Generation des Wachstums für den E-Commerce ankurbelt. Das Unternehmen stellt die Backend-Infrastruktur her, die über 1 Million Unternehmen von Tesla bis zum Schuhhersteller Allbirds betreibt.

Da während der Pandemie mehr online eingekauft wurde, ist es keine Überraschung, dass Shopify einer der größten Nutznießer war. Man gewinnt neue Kunden, die auf der ganzen Welt an den Start gehen. Und mit jedem Kauf über die Plattform erhält man Gebühren.

Während die Pandemie zu mehr Online-Shopping geführt hat, denke ich, dass Shopify einzigartig positioniert ist, um langfristig davon zu profitieren. Das Unternehmen ermöglicht es kleinen Unternehmen, Marken aufzubauen. So können die Innovationen von anderen das Wachstum ankurbeln. Und zudem weitet man das Angebot langsam auf Zahlungen und weitere Dienstleistungen für Unternehmenskunden aus. Da immer mehr Unternehmen direkte Kundenbeziehungen aufbauen wollen, ist Shopify perfekt positioniert, um Backend-Dienstleistungen anzubieten. Die ermöglichen es diesen Unternehmen, zu wachsen.

Fitness während der Pandemie

Die größte Herausforderung, die Peloton beim Aufbau eines langfristig profitablen Geschäfts hatte, war der Aufbau einer ausreichenden Größe, um seine Abonnementdienste zum Gewinntreiber zu machen. Eine kleine Basis von Fahrrädern und Laufbändern könnte ein schönes Nischengeschäft darstellen, aber wenn Millionen von Fahrrädern und Laufbändern mit aktiven Abonnenten auf dem Markt sind, könnte dies ein richtig profitables Geschäft sein. Jedes zusätzliche Abonnement eines Kunden wirft fast ausschließlich Gewinn ab. Die Pandemie hätte für das Unternehmen zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können.

Zum 30. Juni 2020 hatte Peloton 1,1 Millionen Abonnenten, die durchschnittlich 24,7 Trainingseinheiten pro Monat absolvierten. Das ist eine unglaubliche Nutzungsrate für eine solche Plattform. Sie zeigt auch, wie groß die Basis ist und wie sehr die Verbraucher das Produkt lieben.

Die Aktie von Peloton ist im letzten Jahr um 466 % gestiegen, aber das ist vielleicht nur der Anfang. Das Unternehmen hat eine große Marke und einen großen Vorsprung bei Home Trainern. Daran wird sich meiner Meinung nach in nächster Zeit auch nichts ändern.

Die Pandemie als Rückenwind

Bei diesen drei Unternehmen geht es darum, dass die Pandemie ihr Geschäft insgesamt angekurbelt hat. Sie haben selber nichts verändert, aber die Pandemie hat die Akzeptanz bei Verbrauchern und Unternehmen beschleunigt. Diese Art von Unternehmen haben Investoren glücklich gemacht. Zoom, Shopify und Peloton sind sehr gute Beispiele für diesen Trend.

The post Diese Aktien hätten den Einsatz im vergangenen Jahr verdoppelt appeared first on The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Peloton Interactive, Shopify, Tesla und Zoom Video Communications. Travis Hoium besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 22.10.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images