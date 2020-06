Diese Aktien hätten im letzten Jahr deinen Einsatz verdoppelt

So in etwa klingt die Suche nach dem heiligen Gral der Anleger: die Suche nach Unternehmen, die den Einsatz verdoppeln können. Obwohl generell ein Gewinn schon beeindruckend genug ist, ist es noch schwieriger, eine Wachstumsaktie zu finden, die in weniger als zwölf Monaten mehr als 100 % Rendite erzielen kann.

Im Jahr 2019 erzielte der Aktienmarkt überdurchschnittliche Renditen. Er legte im Laufe des Jahres fast 29 % hin. Dies wiederum trug zu einem Rekord von dreistelligen Gewinnen bei. Dazu gehörten die E-Commerce-Plattform Shopify, das Anzeigenunternehmen The Trade Desk und der digitale Autohändler Carvana.

Schauen wir doch mal, was dafür verantwortlich war. Können diese drei auch 2020 den Markt schlagen?

Shopify: Anstieg von 187 %

Da sich die Welt immer mehr dem Onlineshopping zuwendet, geht die Wirtschaft in Richtung E-Commerce. Shopify bietet Unternehmern alles, was sie brauchen, um ihre Produkte und Dienstleistungen online zu verkaufen. Das Unternehmen hat Abos, die bereits ab 29 USD pro Monat beginnen. Außerdem hilft man Händlern bei der Erstellung und Pflege von Websites, der Abwicklung von Zahlungen, der Verwaltung von Lagerbeständen und dem Zugang zu ermäßigten Versandkosten.

So hat Shopify eine lukrative Nische beherrscht. Im Jahr 2019 stiegen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 47 %. Und das, obwohl das Unternehmen die bewusste Entscheidung getroffen hat, auf Gewinne zu verzichten und stattdessen stark in das zukünftige Wachstum zu investieren. Shopify führte im vergangenen Jahr sein Fulfillment-Netzwerk ein und expandierte gleichzeitig weiter in internationale Märkte.

Durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde der E-Commerce noch einmal wichtiger. Shopify berichtete, dass „der Traffic täglich wie beim Black Friday“ war. Große Teile der Einzelhändler verlagerten sich auf Onlinevertriebskanäle, um sich über Wasser zu halten.

Die Ergebnisse von Shopify für das erste Quartal hielten mit den Ergebnissen des letzten Jahres Schritt. Die Einnahmen stiegen um 47 %, obwohl die Gewinne schwer zu erreichen waren. Die Investoren begrüßten die Entwicklung, weshalb die Aktie im Jahr 2020 um 83 % gestiegen ist.

Carvana: Anstieg von 181 %

Auch wenn es überraschend sein mag, einen Autohändler auf dieser Liste zu finden, ist Carvana kein gewöhnlicher Autohändler. Das Unternehmen hat eine alte Branche aufgemischt und den Gebrauchtwagenverkauf in den digitalen Bereich verlagert. Carvana ist die führende E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in den USA. Man ist dort in mehr als 160 Märkten tätig ist und erreicht 69 % der Bevölkerung. Die Kunden können sich die Autos nach Hause oder über ein Netzwerk von 24 Verkaufsstellen ausliefern lassen. So trägt Carvana zur Konsolidierung eines ansonsten zersplitterten Marktes bei.

Im Jahr 2019 stiegen die Einnahmen von Carvana gegenüber dem Vorjahr um 101 %. Das war das sechste Jahr in Folge mit einem dreistelligen Umsatzwachstum. Gleichzeitig stieg die Zahl der verkauften Einheiten um 89 %, und der Bruttogewinn pro Einheit (GPU) erreichte ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen erlitt weiterhin Verluste. Klar, denn man will weitere Marktanteile gewinnen. Mit einem Anteil von weniger als 0,5 % am Gebrauchtwagenmarkt der USA kann Carvana noch ordentlich wachsen.

Die wirtschaftliche Unsicherheit durch Corona ließ die Carvana-Aktie in diesem Jahr zunächst abstürzen. Doch die Ergebnisse des ersten Quartals brachten sie wieder in Schwung. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 45 % - im stationären Einzelhandel waren es gerade mal 43 %. Jede verkaufte Einheit war profitabler, da die GPU um fast 10 % zunahm. Die Nettoverluste setzten sich fort, da Carvana weiter ins Wachstum investierte. Aber die Anleger ließen das dem Unternehmen offenbar durchgehen, wie der Kursgewinn von 19 % seit Jahresbeginn zeigt.

The Trade Desk: Wachstum von 124 %

Anfang letzten Jahres habe ich The Trade Desk zu der Aktie auserkoren, von der ich am meisten überzeugt bin. Ich wurde nicht enttäuscht. Das digitale Anzeigenunternehmen ist führend auf dem schnell wachsenden Gebiet der sogenannten programmatischen Werbung. Dort werden ausgeklügelte Algorithmen und Hochgeschwindigkeitscomputer eingesetzt, um das Werbeinventar mit den verfügbaren Slots abzugleichen. Dann werden die Anzeigen vor den Kunden platziert, die am schnellsten darauf reagieren. Das ist eine lukrative Nische und The Trade Desk wächst fast zehnmal so schnell wie die gesamte Werbebranche.

Die Einnahmen stiegen 2019 gegenüber dem Vorjahr um 39 %. Eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass 2018 bereits ein Wachstum von 55 % erreicht wurde. The Trade Desk steigerte auch seine Rentabilität, wobei der Nettogewinn um 23 % zunahm. Die Omni-Channel-Strategie des Unternehmens trug weiterhin Früchte, denn die Ausgaben für Mobile Video stiegen gegenüber dem Vorjahr um 50 %, während die Ausgaben für Mobile In-App um 67 % zunahmen. Die stärksten Ergebnisse kamen von den angeschlossenen TV- und Audiomärkten, die um 137 % bzw. 185 % zulegten.

Als die Baisse im Jahr 2020 kam, belasteten zunächst Befürchtungen über gekürzte Werbebudgets die Aktie. Aber da die Vermarkter nach der größten Effektivität Ausschau hielten, erholte sich The Trade Desk schnell wieder. Die Einnahmen stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 33 %, während der Nettogewinn um 136 % zunahm. Dies beruhigte die Anleger, und die Aktie konnte seit Jahresbeginn bis jetzt um 38 % zulegen.

Kurzes Fazit

Die Anleger sind sich zweifellos der Tatsache bewusst, dass vergangene Leistungen keine Garantie für die Zukunft sind. Darüber hinaus verzichten zwei der Unternehmen - Shopify und Carvana - weiterhin auf Gewinne und wollen stattdessen lieber in Wachstum investieren. Dann ist da noch die Frage der heftigen Bewertungen. Shopify, Carvana und The Trade Desk haben ein Preis-Umsatz-Verhältnis von 69, 14 bzw. 30. Viele Investoren halten einen Faktor von zwischen eins und zwei für angemessen. Das sind keineswegs billige Aktien, wenn man traditionelle Bewertungsmetriken heranzieht.

Das hat diese Aktien trotzdem nicht davon abgehalten, 2019 eine Top-Performance zu erzielen. Und so, wie sich die Dinge entwickeln, werden sie 2020 wahrscheinlich wieder den Markt schlagen.

The post Diese Aktien hätten im letzten Jahr deinen Einsatz verdoppelt appeared first on The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und The Trade Desk. Danny Vena besitzt Aktien von Carvana Co., Shopify und The Trade Desk. Dieser Artikel erschien am 13.6.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images