Diese Aktien hätten sich im letzten Jahr verdoppelt

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der Preis einer Aktie nach ein paar Jahren verdoppelt. Doch viele Tech-Aktien verdoppelten, verdreifachten oder vervierfachten ihren Wert im Jahr 2020, da die Pandemie den Sektor zu einem sicheren Hafen für wachstumsorientierte Investoren machte.

Tech-Aktien waren auf natürliche Weise von den schlimmsten Auswirkungen der Pandemie und anderen makroökonomischen Problemen isoliert, während die Maßnahmen die PC-Umsätze, das Online-Shopping und die Nutzung von Cloud-basierter Software ankurbelten. Sehen wir uns drei Aktien an, die von diesem Rückenwind profitierten und ihren Wert im letzten Jahr verdoppelten: Advanced Micro Devices, Datadog, und JD.com.

1. Advanced Micro Devices

AMD, der weltweit zweitgrößte Hersteller von x86-CPU- und GPU-Computerchips, sah seine Aktie im Jahr 2020 ihren Wert verdoppeln. Die Verkäufe seiner Ryzen-CPUs stiegen sprunghaft an, da der Rivale Intel mit Engpässen und Verzögerungen in der Chip-Produktion zu kämpfen hatte, während die Maßnahmen zum “Zu-Hause-Bleiben” den Umsatz seiner Chips für neue PCs ankurbelten.

AMD erlitt nicht die gleichen Rückschläge wie Intel, weil es seine Chips nicht selbst herstellt wie sein größerer Rivale. Stattdessen lagert AMD die Produktion seiner Chips an große Anbieter wie Taiwan Semiconductor Manufacturing aus.

AMD wird außerdem von einer erfahrenen Ingenieurin, Dr. Lisa Su, geführt, während Intel von Bob Swan, dem ehemaligen CFO, der vor zwei Jahren das Ruder übernahm, geleitet wurde. Unter Su startete AMD neue CPUs und GPUs, die eine vergleichbare Leistung wie die Chips von Intel und NVIDIA bieten, aber zu niedrigeren Preisen. Unter Swan, der kürzlich auf Druck eines aktivistischen Investors zurücktrat, konzentrierte sich Intel hauptsächlich auf Kostensenkungen und Aktienrückkäufe. Infolgedessen fiel die Aktie von Intel im letzten Jahr um 17 %, da die Bullen zu AMD eilten.

AMD könnte Intel in diesem Jahr weiterhin übertreffen, wenn die Nachfrage nach seinen CPUs und GPUs hoch bleibt. Solide Umsätze von Sonys PS5 und Microsofts Xbox-Konsolen der Serien X und S, für die AMD Chips liefert, könnten diese Gewinne noch verstärken. Analysten erwarten, dass der Umsatz und der Gewinn von AMD im nächsten Jahr um 27 % bzw. 47 % steigen werden - was wohl das erwartete KGV von 52 rechtfertigt.

2. Datadog

Der Aktienkurs von Datadog ist im letzten Jahr um 160 % gestiegen, da seine Datenüberwachungsplattform mehr Kunden gewinnen konnte. Datadog sammelt alle Daten eines Unternehmens von verschiedenen Computerplattformen - einschließlich Servern, Datenbanken und Anwendungen - auf einheitlichen Dashboards für Entwickler und IT-Experten.

Datadogs Ansatz, plattformübergreifend zu funktionieren, hilft Unternehmen, ihr Geschäft zu rationalisieren und Kosten zu senken. Mehr als 400 Plattformen, einschließlich großer Cloud-Plattformen wie Microsofts Azure und Amazon Web Services (AWS), können integriert werden.

Datadog setzt ein “Land and expand”-Modell ein, bei dem es einen Kunden für einen Dienst verpflichtet, um ihm dann weitere Dienste zu verkaufen und so seinen Umsatz zu steigern. Es ist eine effektive Strategie - 20 % der Kunden nutzten im letzten Quartal vier oder mehr Produkte, im Vergleich zu nur 7 % vor einem Jahr, und die Kundenbindungsrate (die das Umsatzwachstum pro bestehendem Kunden misst) übertraf in den letzten Quartalen 130 %.

Datadog hatte einen großartigen Lauf, aber sein Umsatzwachstum verlangsamt sich. Datadog erwartet in diesem Jahr einen Umsatzanstieg von 62 %-63 %, verglichen mit 83 % Wachstum im letzten Jahr, und Analysten erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von nur 36 %. Diese Verlangsamung, zusammen mit der Konkurrenz durch ähnliche Plattformen wie Splunk und New Relic, könnte die Gewinne der Aktie im nächsten Jahr begrenzen - da sie bereits mit dem 40-fachen der Umsätze des nächsten Jahres gehandelt wird.

3. JD.com

Die Aktien von JD.com, dem größten Direkteinzelhändler in China, sind im letzten Jahr um 150 % gestiegen, da sich das Wachstum der jährlich aktiven Kunden beschleunigte, die Margen stiegen und die Gewinne in die Höhe schnellten.

Im Gegensatz zu Alibaba, das kostenpflichtige Listing-Plattformen betreibt, aber keine Lagerbestände hält, übernimmt JD die Lagerung und führt seine Bestellungen über sein First-Party-Logistik-Sender-Netzwerk aus. Das Geschäftsmodell von JD ist kapitalintensiver als das von Alibaba, aber es ist besser vor Betrug und Produktfälschungen geschützt.

JD hat seine Reichweite in Chinas kleineren Städten, die im letzten Quartal etwa 80 % der neuen Kunden ausmachten, erheblich erweitert, um seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Pinduoduo im unteren Marktsegment zu vergrößern. Auch der Umsatz mit Lebensmitteln, Gesundheitsprodukten, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten blieb auf der Kern-Website des Marktplatzes solide.

Diese Dynamik könnte sich im nächsten Jahr fortsetzen, und JD könnte von Alibabas jüngsten kartellrechtlichen Problemen profitieren, da die Regulierungsbehörden drastische Schritte unternehmen, um Alibabas Dominanz im chinesischen E-Commerce-Markt zu lockern. JD sollte von kartellrechtlichen Bedrohungen gut isoliert bleiben, da sein Ökosystem viel enger ist als das von Alibaba.

Analysten erwarten, dass der Umsatz und der Gewinn von JD im nächsten Jahr um 23 % bzw. 40 % steigen werden - das sind hohe Wachstumsraten für eine Aktie, die mit dem 40-fachen des voraussichtlichen Gewinns und weniger als dem 1-fachen des Umsatzes im nächsten Jahr gehandelt wird.

Foto: Getty Images