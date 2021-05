Diese Altcoins könnten den Bitcoin massiv outperformen!

Der Bitcoin Kurs hat in diesem Monat eher schlecht performt. Wenn man sich andere Altcoins anschaut, performen sie meist besser und erzielen sogar Kursgewinne. Der Bitcoin Kurs steht im Moment (in der Monatskerze) bei -14,82%. Doch nun stellt sich die Frage welche Altcoins den Bitcoin Kurs outperformen können. Wir werden uns heute zwei Altcoins anschauen, die in den nächsten Monaten oder Wochen den Bitcoin Kurs outperformen könnten.

Falls du im Kryptomarkt immer...

