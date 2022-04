Diese beiden Aktien werden im Sommer boomen – aber sind sie Käufe?

Revolve Group ist ein Online-Modehändler, der Kleider an jüngere Frauen verkauft.

Callaway ist Eigentümer des Unterhaltungs- und Technologieunternehmens Topgolf.

Beide Aktien dürften vom Ende des Lockdowns in den USA im kommenden Sommer profitieren.

In 3 Sätzen

Im Jahr 2021 schien es, als ob viele Leute sich von der Erzählung über die Wiedereröffnung im Sommer täuschen ließen. Das zeigt der Chart des U.S. Global Jets ETF, der die größten Fluggesellschaften der USA enthält. Der Aktienchart erreichte seinen Höhepunkt im Frühjahr letzten Jahres, als alle von den COVID-19-Impfstoffen und der Rückkehr zur Normalität begeistert waren. Doch mit dem Anstieg der Delta- und Omikron-Varianten verzögerte sich alles, und der Jets-ETF ist in den letzten zwölf Monaten um 17 % gesunken.

Doch nur weil 2021 ein Flop für die altbekannte Normalität war, heißt das nicht, dass es 2022 nicht zu einem Wiederaufleben von Veranstaltungen und Reisen kommen wird. Hier sind zwei Aktien, die einen Boom erleben werden, wenn diesen Sommer alles wie erwartet läuft. Schauen wir mal, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um ein paar Aktien zu kaufen.

Den Anfang macht die Revolve Group, ein Online-Modeeinzelhändler. Sollten sie als Online-Händler nicht von der Pandemie profitiert haben? Das trifft auf die meisten E-Commerce-Unternehmen zu, aber die Nische der Revolve Group ist der Verkauf von Ausgehkleidung an jüngere Frauen. Da viele persönliche Veranstaltungen wie Partys, Hochzeiten und Konzerte in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt wurden, verzeichnete das Unternehmen einen enormen Nachfragerückgang, da niemand das Bedürfnis verspürte, schicke Kleider zu kaufen, wenn er den ganzen Tag drinnen bleiben musste.

Dieser Gegenwind ist nun vorüber. Im vierten Quartal 2021 stieg der Umsatz mit Kleidern (dem Kernprodukt von Revolve) um 140 % im Vergleich zum Vorjahr. Ich denke, das ist ein großartiges Zeichen dafür, dass es einen Nachholbedarf bei den Stammkunden von Revolve gibt, neue schicke Kleider für die Sommersaison 2022 zu kaufen.

Revolve setzt auch stark auf sein Botschafterprogramm, bei dem es Umsatzbeteiligungen und Marketingvereinbarungen mit Social-Media-Influencern eingeht, die bei ihren Followern für Revolve-Produkte werben. Außerdem hat das Unternehmen gerade Kendall Jenner als Kreativdirektorin für FWRD verpflichtet, seine Luxus-Website, die von der Revolve-Flaggschiff-Website getrennt ist. Die Partnerschaft besteht erst seit September letzten Jahres, aber sie scheint bisher gut zu laufen. Der Umsatz von FWRD stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 83 % auf 39,8 Mio. US-Dollar.

Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Revolve Group einen Umsatz von 891 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 54 % gegenüber 2020 entspricht, und einen Nettogewinn von 100 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 76 % gegenüber 2020 entspricht. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,2 Mrd. US-Dollar weist die Revolve-Aktie ein nachlaufendes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 auf, was deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500 von 26,3 liegt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es an der Zeit ist, sich von Revolve-Group-Aktien fernzuhalten. Aber die Anleger sollten sich daran erinnern, dass das Unternehmen im Jahr 2021 noch mit Gegenwind zu kämpfen hatte, da viele Veranstaltungen abgesagt oder auf 2022 verschoben wurden. Wenn wir endlich das Ende aller Pandemie-Beschränkungen in den USA erleben, könnte der Nettogewinn von Revolve in den Jahren 2022 und 2023 erheblich steigen, was das KGV schnell sinken lassen könnte.

Callaway Golf dürfte vielen als Marke für Golfschläger und -bälle ein Begriff sein. Das Geschäft lief auch während der Pandemie noch gut, denn Golf war eine der wenigen Aktivitäten, die relativ frei von Beschränkungen waren. Der Umsatz von Callaway betrug im Jahr 2020 983 Mio. US-Dollar und im Jahr 2021 1,23 Mrd. US-Dollar. Was macht Callaway also zu einer Top-Aktie? Antwort: Topgolf.

Topgolf ist ein Golfunterhaltungs- und Technologieunternehmen. Es betreibt riesige Driving Ranges, die sich weniger auf das Golftraining als vielmehr auf die Schaffung einer geselligen Atmosphäre konzentrieren, in der Gruppen Spiele spielen und ihre Schläge mithilfe der Toptracer-Technologie von Topgolf verfolgen können. In den Anlagen wird auch Essen serviert und Golfausrüstung verkauft. Callaway entschied sich Ende 2020 für den Kauf von Topgolf und schloss das Geschäft Anfang 2021 ab.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Callaway mit dem Topgolf-Segment einen Umsatz von knapp über 1 Mrd. US-Dollar, der höher ausgefallen wäre, wenn das Unternehmen Topgolf über den gesamten Zwölfmonatszeitraum besessen hätte. Und das, obwohl das Unternehmen im Jahr 2021, als die Pandemie noch wütete, keine Nachfrage von großen Gruppen und Veranstaltungen mehr verzeichnen konnte. Dies scheint sich jedoch an vielen Standorten umzukehren. Im vierten Quartal 2021 stiegen die Umsätze um 6 % gegenüber 2019, was laut Management auf den starken Publikumsverkehr und mehr gesellschaftliche Veranstaltungen zurückzuführen ist. Das deutet für mich darauf hin, dass Topgolf endlich wieder zur Normalität zurückkehrt und im Jahr 2022 volle Spielstätten haben sollte.

Es gibt 75 Topgolf-Anlagen auf der ganzen Welt, 68 davon in den USA. Letztes Jahr wurden neun neue Anlagen eröffnet, und für 2022 sind zehn weitere geplant. Kombiniert man diesen stetigen Zuwachs an neuen Standorten mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 6 % bei gleichem Umsatz, könnte Topgolf seinen Umsatz in den nächsten Jahren rasant steigern.

Neben den Spielstätten lizenziert Topgolf seine Toptracer-Technologie auch an andere Driving Ranges und verdient an Abonnement- und Umsatzbeteiligungsgebühren, wenn die Systeme genutzt werden. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen Toptracer in 7.000 Abschlagplätzen installiert und plant, sie im Jahr 2022 in 8.000 weiteren zu installieren. Dies ist derzeit nur ein kleiner Teil des Geschäfts von Topgolf. Es ist unklar, wie groß er werden kann, aber er sollte sehr hohe Gewinnspannen haben und könnte im Laufe der Zeit eine schöne Ergänzung zum konsolidierten Geschäft sein.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatte die Callaway-Aktie eine Marktkapitalisierung von 4,6 Mrd. US-Dollar. Zieht man den Bargeldbestand von 352 Mio. US-Dollar ab und rechnet die langfristigen Schulden von 1 Mrd. US-Dollar hinzu, ergibt sich ein Unternehmenswert von etwa 5,2 Mrd. US-Dollar. Es ist schwierig, das Unternehmen zu bewerten, da es aus so vielen verschiedenen Teilen besteht und die Übernahme von Topgolf noch nicht verarbeitet ist. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass das Golfschlägergeschäft langlebig sein kann und Topgolf in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % oder mehr erzielt, dann ist die Callaway-Aktie im Moment wahrscheinlich ein guter Kauf.

