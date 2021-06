Diese bekannten Aktien könnten bald aus meinem Depot fliegen!

Aktien aus dem Portfolio zu schmeißen gehört auch für Foolishe Investoren so manches Mal dazu. Natürlich folgen wir eigentlich einem Buy-and-Hold-Ansatz, allerdings geht die Investitionsthese nicht immer auf, was Verkäufe leider notwendig macht.

Bei mir könnte es womöglich bald drei bekannte und teilweise auch beliebte Aktien treffen. Hier sind die drei Kandidaten und die jeweiligen Gründe dafür. Vielleicht solltest du als Investor zumindest einmal darüber nachdenken.

BASF : Fliegt die Aktie bald aus dem Portfolio?

Die Aktie von BASF ist inzwischen eher ein kleines Überbleibsel in meinem Portfolio. Die Hälfte der Aktien habe ich schon vor einiger Zeit verkauft. Allerdings überlege ich, auch die restlichen Anteilsscheine noch zu verkaufen.

Warum? Sagen wir es so: Die BASF-Aktie ist für mich weder Fisch noch Fleisch. Beziehungsweise wenig, auf das ich setzen möchte. Zwar könnte man noch immer von einem Dividendenfokus ausgehen, die Ausschüttungssumme ist auch in diesem Jahr stabil geblieben. Die Ausschüttungsverhältnisse sind für mich jedoch zumindest teilweise besorgniserregend gewesen.

Zudem möchte ich insgesamt den Anteil der Zykliker in meinem Portfolio reduzieren, was einen Verkauf der Aktie ebenfalls befürworten dürfte. BASF passt einfach nicht mehr in mein Depot, auch wenn die Aktie vergleichsweise günstig und mit Turnaround-Potenzial ausgestattet sein könnte.

Eine zweite Aktie, die aus meinem Depot fliegen könnte, ist zudem die von Tanger Factory Outlet Centers. Ich habe vor einigen Jahren in die Aktie aus einem einzigen Grund investiert: die aristokratische, hohe Dividende. Eine Investitionsthese, die definitiv nicht aufgegangen ist.

Zwar ist eine Dividende bei Tanger Factory Outlet Centers zurück, durch das Aussetzen der Ausschüttungssumme je Aktie in Zeiten von COVID-19 ist die Dividendenaristokratie jedoch weg. Und auch eine hohe Dividendenrendite, denn schließlich ist die Ausschüttungssumme je Aktie weiterhin um ca. die Hälfte gekürzt.

Für mich gibt es daher eigentlich kaum noch einen Grund, die Aktien zu halten. Auch die Risiken, die mit dem Fokus auf Shoppingcenter einhergingen, war ich nur wegen der hohen Dividendenrendite bereit zu tragen. Deshalb könnten die Anteilsscheine Verkaufskandidaten sein.

Im Zweifel: Von Aktien trennen!

Foolishe Investoren sollten bedenken: Wenn eine Investitionsthese gescheitert ist, kann es ratsam sein, sich von den jeweiligen Aktien zu trennen. Bei anderen Anteilsscheinen könnte das jeweilige Chance-Risiko-Verhältnis attraktiver sein. Die Mittel sind da vermutlich besser aufgehoben.

Die Aktien von BASF und Tanger Factory Outlet Centers sind zwei Kandidaten, die bei mir jetzt auf dem Prüfstand stehen. Vor allem mit Blick auf die hohen Aktienkurse könnte der Zeitpunkt glücklicherweise sogar günstig sein.

Der Artikel Diese bekannten Aktien könnten bald aus meinem Depot fliegen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BASF und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Center.

