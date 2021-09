Diese BIOTECH-AKTIE stürmt auf ein neues Allzeithoch

Das ist die Börse im Jahr 2021. Als Analyst trifft man zwangsläufig auf Bewertungen und muss die Kennzahlen der jeweiligen Aktien doppelt und dreifach checken, um sie wirklich glauben zu können. Die Aktie des Biotech-Unternehmens Acceleron Pharma ist einer dieser Fälle.

Tatsächlich türmt sich die Marktkapitalisierung des Konzerns inzwischen auf 9 Mrd. USD. Heute stürmt der Wert auf ein neues Allzeithoch. Dem gegenüber stehen gerade einmal Erlöse von erwarteten 128 Mio. USD für das laufende Jahr. Selbst wenn man weiter in die Zukunft blickt, ist hier schon einiges eingepreist. Für 2025 beispielsweise rechnen Analysten mit einem Umsatz von knapp 1 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 5,41 USD. Das KGV (aktuell gibt es aufgrund anhaltender Verluste keines) beträgt auf Basis dieser Schätzungen 27. Nun bin ich bekanntermaßen ein absoluter Biotech-Fan, aber mit solchen Verhältnissen kann ich als Fundi wenig anfangen.

Aufgefallen ist mir die Aktie aber vorrangig unter dem technischen Aspekt der technischen Stärke. Die Ausbildung eines neuen Allzeithochs in einem eher korrigierenden Gesamtmarkt ist ein klares Ausrufezeichen der Bullenherde. Mit den heutigen Kursgewinnen verlässt der Wert zudem eine breite Range seit März. Mittelfristig könnten nun Kursgewinne in Richtung 160 und 175 USD folgen. Das Ausbruchslevel bei 146,15 USD könnte in den kommenden Tagen aber durchaus umkämpft sein. Im Idealfall korrigiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts und setzt anschließend die Ausbruchsbewegung fort.

Neben dieser Kursmarke ist das vorgeschaltete Ausbruchslevel bei 135,06 USD als Support zu nennen. Absicherungen wären beispielsweise unter 130 USD möglich.

Fazit: Eine Bewertung wie vom anderen Stern trifft auf einen Chart, der herausragend gut aussieht. Was sich schlussendlich bei der Acceleron-Aktie durchsetzen wird, wird man sehen müssen. Bei einem ähnlich abgefahrenen Beispiel, der Docusign-Aktie, war es die Bewertung. Der Ausbruchsversuch wurde wieder abgewürgt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. USD 92,52 127,97 199,34 Ergebnis je Aktie in USD -3,86 -0,12 -0,57 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 97,4 70,4 45,2 PEG 12,6 neg. *e = erwartet

Acceleron-Pharma-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)