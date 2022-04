Diese DAX-Dividendenaktie hat mir 18,30 Euro Dividende gezahlt: Heute würde ich sie nicht noch mal kaufen

Eine DAX-Dividendenaktie hat mir gerade 18,30 Euro Dividende gezahlt. Das ist nicht ungewöhnlich. Im Rahmen dieser Dividendensaison gibt es eine Menge anderer Ausschütter, die mir bedeutend mehr auszahlen. Insofern handelt es sich um eine kleinere Beteiligung, die nicht mehr so recht eine Relevanz besitzt.

Tatsächlich würde ich heute sogar sagen, dass ich diese DAX-Dividendenaktie jetzt nicht mehr kaufen würde. Meine Investitionsthese ist nicht so recht aufgegangen. Aber es ist weiterhin besser als nix, weshalb ich diese kleinere Position bislang noch nicht aufgelöst habe.

Die DAX -Dividendenaktie, die mir 18,30 Euro gezahlt hat

Lüften wir zuerst das große Geheimnis: Die DAX-Dividendenaktie, die mir zuerst in diesem Jahr 18,30 Euro im Rahmen der Dividendensaison gezahlt hat, ist die Henkel-Aktie. Derzeit besitze ich zehn Aktien, was wirklich eine winzige Position aus meinen ersten Tagen als Investor darstellt. Aber die entscheidende Erkenntnis ist: Ich habe nie wirklich Gründe gefunden, die Position aufzustocken.

Die DAX-Dividendenaktie habe ich ursprünglich mal als Dividendenwachstumsaktie gekauft. Leider hat es in den vergangenen drei Jahren kein Dividendenwachstum mehr gegeben. Auch operativ lief es zuletzt nicht mehr rund. Moderates Wachstum ist eher der Stagnation gewichen. Allerdings möchte das Management mithilfe von Investitionen, unter anderem in Marketing, wieder in eine moderate Wachstumsspur zurückfinden.

Trotzdem sehe ich bedeutend attraktivere Dividendenwachstumsaktien. Oder auch Dividendenaktien im Allgemeinen. Gemessen an meinem Einstandskurs erhalte ich zwar ca. 2,5 % Dividendenrendite. Aber für Stagnation ist das vergleichsweise wenig. Selbst dann, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch aufgrund eines geringeren Aktienkurses mit derzeit 15,5 vergleichsweise moderat ist. Auch heute würde ich die Aktie jedoch nicht erneut kaufen. Auch nicht mit einer Dividendenrendite von über 3 %.

Irgendwie weder Fisch noch Fleisch

Henkel ist zwar eine starke Dividendenaktie, sogar ein beständiger Ausschütter. Aber die Aktie besitzt weder eine hohe Dividendenrendite noch ein faszinierendes Dividendenwachstum. Deshalb gibt es für mich einfach keine Investitionsthese, die mich reizt. Die bisherige Stagnation hat jedenfalls zugleich zu einer durchwachsenen Aktienkursentwicklung geführt.

Insofern nehme ich die 18,30 Euro gerne mit, die mir diese DAX-Dividendenaktie gezahlt hat. Wie gesagt: Es ist für den Moment besser als nix und das Geld ist immerhin bereits investiert. Aber ich sehe kaum Gründe, diese Position jetzt auszubauen. Wenn, dann wäre die Aktie eher eine, auf die ich in meinem Depot über kurz oder lang verzichten könnte.

