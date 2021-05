Diese deutsche Aktie dürfte bald ausbrechen

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 94,760 € (XETRA)

Puma! Im Verlauf des Jahres 2021 bisher hat sich eine Seitwärtskorrektur vom steigenden Dreieckstyp ausgebildet. Bei 93,44 EUR liegt die maßgebliche, richtungsentscheidende Barriere im Markt. Seit Wochen wird sie vom Kursgeschehen attackiert. Heute ist US-Feiertag, die US-Börsen bleiben geschlossen. Die US-Vorgaben fehlen also. Deshalb würde ich die heutige leicht positive Tendenz in der Aktie nicht überbewerten. Für die nächsten Tage (eventuell Wochen) gilt aber: Steigt Puma auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 94,44 EUR an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 108 EUR. Wie immer gilt einzukalkulieren, dass es auf den ersten kleinen Ausbruch einen so genannten Pullback, einen Kursrücksetzer, geben kann. Prognoseskizze für Puma anbei.

PUMA SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)