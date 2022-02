Diese Dividendenaktie hat mir gerade 22,27 Euro Dividende gezahlt: Mehr für 2022 ist bestätigt

Die Dividendenaktie, die mir gerade 22,27 Euro Dividende gezahlt hat, ist ein Kandidat, an den ich unternehmensorientiert nicht mehr wirklich glaube. Allerdings kann ich eines sagen: Für das Jahr 2022 ist definitiv mehr möglich. Sogar auf Vierteljahresbasis, auch wenn es natürlich Wechselkurseffekte zu würdigen gilt.

Welche Dividendenaktie das ist und was die Besonderheit ist? Und warum ich vielleicht weniger als 22,27 Euro Dividende innerhalb des nächsten Quartals oder eines der nächsten Vierteljahre enthalte? Das sind durchaus interessante Perspektiven, die wir uns etwas näher ansehen wollen.

Die Dividendenaktie, die mir 22,27 Euro Dividende zahlte

Machen wir es an dieser Stelle kurz, was die Dividendenaktie mit 22,27 Euro Dividende angeht: Es handelt sich nämlich um die BAT-Aktie, ausgeschrieben British American Tobacco. Derzeit besitze ich 35 Anteilsscheine an dem britischen Tabakkonzern. Damit ist die Aktie gewiss keine große oder prägende Beteiligung in meinem Depot. Mit derzeit 6,6 % Dividendenrendite ist die Bewertungslage jedoch sehr, sehr dividendenstark.

Mehr Dividende ist inzwischen für das Jahr 2022 bestätigt. Das Management hat die Dividende um 1 % auf 2,178 Pfund Sterling erhöht. Ohne Zweifel ein quantitatives Wachstum auf einem vergleichsweise hohen Niveau, nicht unbedingt ein qualitatives. Dafür fließen weitere 2 Mrd. Pfund Sterling in den Rückkauf eigener Aktien, womit 2,6 % aller Anteilsscheine gekauft und eingezogen werden können.

Die Dividendenaktie BAT besitzt damit ein sehr klares Fundament für mehr Dividende im Jahr 2022. Wobei ein Ergebnis je Aktie in Höhe von über 2,95 Pfund Sterling eine solide Ausgangslage für nachhaltige Ausschüttungen und sogar weiteres Wachstum ist. Zumal das Ergebnis je Aktie im letzten Quartal um 6 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Trotzdem weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich die nächsten Quartale bei der Dividende noch mitnehme.

Der Mix gefällt mir einfach nicht mehr

Es ist für dich als regelmäßigen Leser vielleicht kein Geheimnis mehr, dass die BAT-Aktie mir unternehmensorientiert eigentlich nicht mehr gefällt. Im Moment sehe ich die Ausgangslage einerseits von moderaten Zuwächsen geprägt, was ohne Zweifel ein starkes Qualitätsmerkmal ist. Aber in einem Markt, der sich verschlechtert. Preiserhöhungen und weniger Angebot sollten mittel- bis langfristig Umsätze und Ergebnisse drücken.

Deshalb überlege ich, mich von der Dividendenaktie trotz stabiler 22,27 Euro Dividende zu trennen. Falls es bei BAT jetzt zu einem Peak aufgrund der günstigen Bewertung käme, so würde ich das höhere Kursniveau für einen Verkauf nutzen. Seit Jahresanfang ist die Aktie immerhin bereits um über 17 % gestiegen.

Die BAT-Aktie ist bei mir ein kleineres Experiment gewesen. Oder etwas Gier aufgrund der hohen Dividendenrendite. Trotzdem ist die Aktie keine Dividendenaktie, die strategische Relevanz in meinem Depot besitzt. Obwohl 22,27 Euro Dividende pro Quartal natürlich nicht unattraktiv sind. Vor allem nicht mit über 6 % Ausschüttungsrendite, aber der unternehmensorientierte Mix ist mir einfach wichtiger.

