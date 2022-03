Diese Dividendenaktie hat mir gerade 26,35 Euro Dividende gezahlt: Ich kaufe nach!

Eine Dividendenaktie, die mir 26,35 Euro Dividende gezahlt hat, und das auf monatlicher Basis in etwa, zumindest bereinigt um Wechselkurseffekte. Vielleicht dämmert es dir, welche Aktie das ist. Natürlich: Es ist Realty Income.

Für mich ist diese Aktie eine fixe Größe, wenn es darum geht, ein passives Einkommen zu erhalten. Stabiles Geschäftsmodell, defensive Klasse und eine zeitlose, historisch starke und nachhaltige Dividende liefern mir die Investitionsthese.

Das ist eine Dividendenaktie, die ich immer nachkaufe. Zwar nicht direkt, aber auf meiner Watchlist ist diese Aktie schon sehr weit oben. Hier erfährst du, was meine Investitionsthese ist und welchen Schwellenwert ich sehen möchte, bevor ich eine weitere Investition wage.

Die Dividendenaktie, die mir 26,35 Euro Dividende zahlt

26,35 Euro Dividende pro Monat sind gewiss nicht wenig und erfordern bei Realty Income einen gewissen Einsatz. Allerdings basiert meine Investitionsthese darauf, dass mir dieser Real Estate Investment Trust ein zeitloses passives Einkommen beschert. Mit inzwischen 11.100 verschiedenen Immobilien ist Diversifikation jedenfalls ein starkes Thema. Gleichzeitig gibt es eine solide Qualität durch Triple-Net-Lease-Verträge auf langfristiger Basis. Eigentlich können wir sagen: Der jetzige Erfolg ist relativ in Stein gemeißelt.

Das Marktumfeld mag sich für die Dividendenaktie leicht verändern und steigende Zinsen können die Aktie zum Korrigieren bringen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass ich auch in Zukunft immer in etwa 26,35 Euro Dividende erhalten kann. Wie gesagt: Bereinigt um Wechselkurseffekte und vorbehaltlich weiterer Investitionen. Die Dividende sollte konstant bleiben, so wie es in den vergangenen 51 Jahren der Fall gewesen ist. Ein Ausschüttungsverhältnis von derzeit 78,8 % ist eine defensive Basis. Zumal das Management auch zuletzt die Ausschüttungssumme je Aktie leicht erhöhte und die Möglichkeit für weiteres, sogar stärkeres Dividendenwachstum nach der Pandemie besteht.

Unternehmensorientiert ist bei der Dividendenaktie Realty Income jetzt relevant, dass die Größe durch den Merger mit dem VEREIT zwar groß ist. Das gibt dem Real Estate Investment Trust jedoch neue Möglichkeiten. Zum Beispiel ein Engagement im Glücksspielmarkt. Dort kaufte der REIT zuletzt ein Casino für 1,7 Mrd. US-Dollar. Eine Transaktion, die nicht jede Immobiliengesellschaft und nicht ansatzweise jeder REIT mal so eben stemmen kann. Neues, qualitatives Wachstum ist trotz der jetzigen Größe und der breiten Diversifikation daher möglich.

100 Euro passives Einkommen: Mindestens!

Ich kaufe bei der Dividendenaktie Realty Income daher weiter und sukzessive nach. Bei den derzeitigen rund 4,5 % Dividendenrendite ist die Ausgangslage attraktiv, um einen ersten Fuß in die Tür zu stellen. Ich persönlich bleibe jedoch etwas geduldiger, bis ich 5 % Dividendenrendite als Mindestmaß erhalte. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, um noch einmal die Allokation zu erhöhen.

Bis dahin gebe ich mich mit meinen 26,35 Euro Dividende in etwa zufrieden sowie der Aussicht auf weiteres Dividendenwachstum. Und der Möglichkeit, dass dieser Real Estate Investment Trust durch Zukäufe weiterwächst. Aber langfristig möchte ich mir definitiv noch mehr von diesem attraktiven Unternehmenskuchen sichern.

Der Artikel Diese Dividendenaktie hat mir gerade 26,35 Euro Dividende gezahlt: Ich kaufe nach! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

