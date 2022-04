Diese Dividendenaktie hat mir gerade 43,00 Euro gezahlt!

Eine Dividendenaktie hat mir gerade 43,00 Euro Dividende gezahlt. Wow … aber irgendwann wird das zugegebenermaßen normal, wenn man ein diversifiziertes Aktienportfolio besitzt. Und wenn die Größe der Aktienpositionen es zulässt, erhält man sogar auf Quartalsbasis solche Ausschüttungen. Wobei das zugegebenermaßen auch nur ein kleines Mosaikteilchen für die finanzielle Freiheit ist.

Bleiben wir beim Thema: Die Dividendenaktie, die mir gerade 43,00 Euro Dividende gezahlt hat, ist die Shell-Aktie. Entscheidender ist die Frage, wie nachhaltig die Ausschüttungssumme je Aktie ist. Sowie auch, ob dieser Wert weiter wachsen kann, egal ob durch weitere Zukäufe oder aber durch Dividendenwachstum.

Die Dividendenaktie dürfte mir weiterhin 43 Euro zahlen!

Zunächst das Wesentliche: Ich rechne weiterhin damit, dass mir die Shell-Aktie 43 Euro Dividende pro Vierteljahr bezahlt. Zumindest in der nahen Zukunft oder in diesem Börsenjahr 2022. Die Ölpreise sind schließlich sehr hoch, bei Notierungen über der Marke von 100 US-Dollar dürften hohe freie Cashflows und starke Gewinne winken.

Das Management der Dividendenaktie möchte in Zukunft 20 % bis 30 % der freien Mittelzuflüsse an die Investoren per Dividende zurückführen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der hohe freie Cashflow einerseits eine Stütze für eine stabile Ausschüttung ist. Aber auch, dass das notwendige Maß an Flexibilität bei dieser vergleichsweise hohen Spanne eine Möglichkeit ist, um Schwankungen bei den Ölpreisen und den freien Mittelzuflüssen zu bekommen.

Allerdings ist Stabilität nur ein Merkmal. Blicken wir auf die Möglichkeit, mehr passives Einkommen erhalten zu können. Auch hier gibt es durchaus spannende Indikatoren, die solches Wachstum zulassen dürften.

Shell -Aktie: Die Basis aus dem Jahre 2021 …?!

Die Shell-Aktie bietet jetzt vor allem eine Dividende mit Blick in die Vergangenheit. Das Management der Dividendenaktie hat die zuletzt ausgeschüttete Zahlung nach dem vierten Quartal des Jahres 2021 präsentiert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist von noch höheren Notierungen und WTI begleitet. Steigende freie Mittelzuflüsse können daher auch die Dividende weiter erhöhen.

Trotzdem ist die Dividendenpolitik nicht auf maximale Stabilität, sondern auf Flexibilität ausgelegt. Oder anders gesagt: Steigende und womöglich auch sinkende Dividenden können eine Folge sein. Das ist ein Grund, warum ich selbst jedenfalls nicht meinen Einsatz bei der Shell-Aktie erhöhe.

Kurz- und mittelfristig gibt es daher gewisse Chancen für die Shell-Aktie, steigende freie Cashflows und wachsende Auszahlungen zu ermöglichen. Auch ist die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um ca. 10 vergleichsweise niedrig. Aber der Ölmarkt, der der Dividendenaktie zugrunde liegt, ist nun mal einer, der gewissen Schwankungen unterliegt. Deshalb erhöhe ich nicht meinen Einsatz, sondern nehme einfach mit, was ich aus dieser Investition noch kriegen kann.

