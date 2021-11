Diese Dividendenaktie zahlt mir 44,11 Euro Dividende: Mehr denn besser als nix?

Eine Dividendenaktie zahlt mir 44,11 Euro Dividende. Falls ich dir früh die Überraschung nehmen darf: Hierbei handelt es sich um die von General Mills. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern macht seine Ausschüttung am 1. November dieses Jahres zahlbar. Zumindest die Quartalausschüttung von 0,51 US-Dollar je Aktie.

Vielleicht hast du es dir bereits gedacht: Im Moment halte ich 100 Anteilsscheine am US-amerikanischen Lebensmittelkonzern. Aber kann die Dividendenaktie mir mehr als die bisherigen 44,11 Euro Dividende pro Quartal auszahlen? Vielleicht kommt dir der Artikel mit dem Format bekannt vor. Beziehungsweise auch mit diesem Namen. Es gibt jedoch eine wichtige Veränderung, auf die ich dich gerne aufmerksam machen möchte.

General Mills: Dividendenaktie mit 44,11 Euro Dividende

Das Wichtigste vorab: Die Chancen, dass General Mills derzeit eine höhere Dividende von alleine auszahlt, stehen möglicherweise kurz- bis mittelfristig schlechter. Zuletzt bin ich davon ausgegangen, dass die Aktie den moderaten Wachstumskurs bei der Ausschüttungssumme vielleicht fortführt. Aber: Mit Blick auf diese Auszahlung für das Herbstquartal wissen wir: Es bleibt zunächst bei 0,51 US-Dollar je Vierteljahr. Beziehungsweise bei 51,00 US-Dollar Dividende für mich im Vierteljahr bei dieser Dividendenaktie.

Verändert das meine Investitionsthese? Nein, zumindest im Moment nicht. Es ist einfach im Moment nur eine Bestandsaufnahme, dass das Management derzeit nicht gewillt ist, die Dividende weiter zu erhöhen. Auch wenn mit Blick auf das letzte Quartal Luft vorhanden wäre. Zuletzt konnte man schließlich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 US-Dollar erzielen. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 50 % wäre damit weitere Luft vorhanden.

Alleine die Möglichkeit, dass mir diese Dividendenaktie mehr als 44,11 Euro Dividende zahlen könnte, finde ich im Moment daher attraktiv. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die man als Foolisher Investor ebenfalls bedenken sollte.

Kandidat für mein Besser-als-nix-Depot

Die Aktie von General Mills ist und bleibt ein Kandidat für mein Besser-als-nix-Depot. Es ist eine Dividendenaktie, die mir jetzt 44,11 Euro Dividende bezahlt. Und mit weiteren Investitionen sowie der Reinvestition der Ausschüttung selbst könnte der Wert noch steigen.

Alleine die fundamentale Bewertung erscheint mir mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 15 vergleichsweise moderat. Eine Gewinnrendite von ca. 6,7 % könnte ausreichend sein, um die Inflation zu schlagen. Im Endeffekt ist das mein Kernkalkül, warum ich in die Aktie investiert habe.

General Mills bleibt daher für mich eine moderat bewertete Top-Dividendenaktie. Die außerdem auf 3,25 % Dividendenrendite kommt. Bei einer etwas moderateren Bewertung würde ich jedenfalls ein weiteres Mal zuschlagen. Dividendenwachstum oder nicht ist dabei eigentlich nur ein nettes Zubrot. Solange die operative Performance stimmt, stimmt für mich die Investitionsthese hinsichtlich einer zeitlosen Rendite.

Der Artikel Diese Dividendenaktie zahlt mir 44,11 Euro Dividende: Mehr denn besser als nix? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images