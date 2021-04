Diese Investition könnte dich zum Ruhestandsmillionär machen

Wenn wir über Ersparnisse für den Ruhestand sprechen, reden viele davon, Millionär zu werden. Und obwohl jeder Mensch anders ist, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ein paar Millionen US-Dollar ausreichen, um deine Ausgaben zu decken und dir genug Geld übrig zu lassen, um deine älteren Jahre in vollen Zügen zu genießen.

Du wirst oft hören, dass ein paar Dinge wichtig sind, um als Millionär in Rente zu gehen:

Früh anfangen

Konsequent sparen

Klug investieren

Und gerade der letzte Punkt kann einen großen Unterschied in Bezug auf dein Sparkonto machen.

Klug investieren für den Ruhestand

Das Investieren in Aktien ist ein kluger Weg, um solide Renditen zu erzielen, die deine Ersparnisse in einem respektablen Tempo erhöhen. Aber die Auswahl von Aktien kann knifflig sein, und einige Sparpläne erlauben es dir nicht einmal, einzelne Aktien zu kaufen. Aber keine Sorge - du musst dir die Aktien für dein Ruhestandsportfolio nicht selbst aussuchen, wenn du stattdessen einfach auf S&P 500-Indexfonds zurückgreifen kannst.

Ein Indexfonds ist ein Fonds, der einen bestimmten Marktindex abbildet. S&P 500-Indexfonds natürlich den S&P 500 Index ab. Warum wählt man diesen Index? Nun, wie der Name schon sagt, besteht er aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen da draußen, was bedeutet, dass du dein Geld in zahlreiche große Unternehmen mit einer starken Performance in der Vergangenheit steckst. Das bedeutet auch, dass du eine sofortige Diversifizierung erhältst - schließlich investierst du effektiv in 500 verschiedene Aktien, auch wenn du nur Anteile eines einzigen Fonds oder einer Handvoll Fonds kaufst.

Nun, lass uns zurück zur Million kommen. In den letzten 30 Jahren hat der S&P 500 eine große Bandbreite an Renditen gesehen. Im Jahr 2019 hat er eine beeindruckende Rendite von 31,49 % erzielt. Im Jahr 2008 hingegen lag er 37 % im Minus. Aber alles in allem hat der S&P 500 in den letzten drei Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 12 % erzielt. Wenn du also den Großteil deiner Ersparnisse für den Ruhestand in einen dieser Fonds steckst, gibst du dir eine solide Möglichkeit, deinen Wohlstand zu vermehren.

In diesem Zusammenhang lass uns mal ein paar Zahlen durchgehen, um zu sehen, über welche Art von Wohlstand wir hier reden. Wenn du über einen Zeitraum von 40 Jahren monatlich 400 US-Dollar in einen Rentenplan investierst, der stark in S&P 500-Indexfonds investiert ist, besteht eine gute Chance, dass du eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % erzielst. Warum 10 %? Nun, wie gerade erwähnt, ist der Durchschnitt des S&P 500 etwas höher, aber du wirst vielleicht nicht deinen gesamten Pensionsfonds in S&P 500 Indexfonds investieren und außerdem kannst (und solltest) du, wenn der Ruhestand näher rückt, einen größeren Teil deines Portfolios in konservativere Anlagen umschichten.

Aber wenn wir mit diesen 10 % weitermachen, basierend auf einer monatlichen Investition von 400 US-Dollar über 40 Jahre, wirst du am Ende einen Pensionsfonds im Wert von 2,124 Millionen US-Dollar haben. Wenn du 500 US-Dollar pro Monat investierst, steigt deine Summe auf 2,655 Millionen US-Dollar.

Vergiss nicht, dass der S&P 500 im Laufe der Zeit seine Höhen und Tiefen haben kann, aber insgesamt hat er eine starke Vorgeschichte, also gibt es keinen Grund zu glauben, dass er das nicht auch weiterhin tun wird. Wenn du einen einfachen und unkomplizierten Weg suchst, um Wohlstand für deinen Lebensabend zu generieren, dann investiere deine Ersparnisse in S&P 500-Indexfonds - und mach dich bereit, den Ruhestand deiner Träume zu genießen.

