Diese Investorin hat, was du brauchst, um jetzt kluge Entscheidungen Richtung Reichtum zu treffen

Kluge Entscheidungen für deinen Reichtum: Spare, investiere und wiederhole das Grundprinzip. Man braucht keinen Nachhilfelehrer in Börsenkunde, um dieses Erfolgsprinzip zu verstehen. Allerdings macht die aktuelle Marktlage es uns nicht gerade leicht, diesem einfachen Prinzip zu folgen.

Cathie Wood, die Starinvestorin, hat genau das, was du jetzt benötigst, um deine Ziele langfristig orientiert zu erreichen. Hier sind ihre Hinweise für kluge Entscheidungen für den zukünftigen Reichtum. Alles verpackt in hervorragende Zitate, die jetzt in der Korrektur oder dem Crash die Spreu vom Weizen trennen.

Entscheidung für Reichtum: Über Korrekturen und Demut

Die Starinvestorin Cathie Wood vertritt eine ähnliche Meinung wie Warren Buffett, wenn es um Korrekturen geht. Riskieren wir einen Blick auf ein Zitat. Sowie darauf, wie es uns helfen kann, kluge Entscheidungen für den Reichtum zu treffen:

„Korrekturen sind gut, sie halten uns alle in Demut … Die stärksten Bullenmärkte, die ich erlebt habe, sind auf Mauern der Sorge aufgebaut.“

Das, was Wood hier meint, ist einerseits, dass Korrekturen und günstige Bewertungen mittelfristig in der Regel wieder zu einer Rallye führen. Je tiefer der Fall, desto stärker der Anstieg. Und je größer die Depression, desto größer das Potenzial. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. An der Börse ist das ebenfalls der Fall.

Aber es geht um mehr: Korrekturen in einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholen die Chance, Reichtum aufzubauen und gute Entscheidungen zu treffen. Außerdem zeigen sie uns unsere Grenzen auf. Und die Tatsache, dass die Aktienmärkte nicht immer steigen. Eine Prise Demut hat selten geschadet. Mittel- bis langfristig sind Korrekturen, günstige Bewertungen und starke Unternehmen jedoch das, was uns zu erfolgreichen Investoren mit herausragenden Renditen macht.

Wie man erfolgreich investiert

Cathie Wood hat jedoch auch eine Antwort darauf, wie man im Allgemeinen erfolgreich investiert. Oder jetzt clevere Investitionsentscheidungen in Richtung Reichtum trifft. Beides ebenfalls in einem passenden Zitat. Hier kommt die Aussage, über die man ebenfalls nachdenken sollte:

„Wenn du auf deinem Weg Großes erreichen möchtest, denke groß … Konzentriere dich auf die Zukunft. Setze auf Innovation.“

Die Starinvestorin definiert, dass Innovation und die Zukunft zwei wichtige Ebenen sind. Das ist jedoch nicht, was die Aktienkurse jetzt unbedingt wiedergeben müssen. Groß zu denken, groß zu handeln und nach denjenigen Unternehmen zu suchen, die in Zukunft Großartiges leisten, das ist ein Weg, um erfolgreich zu sein und gigantische Renditen zu erzielen.

Es ist gewiss nicht einfach, diesen Fokus zu wahren. Vor allem, wenn Aktien von Unternehmen, die auf Innovation setzen, um 50 % oder 70 %, in einigen Fällen sogar um noch mehr, einbrechen. Aber auch hier zeigt sich, wer unternehmensorientiert wirklich groß und in Richtung Innovation denkt. Und jetzt die richtigen Entscheidungen für den zukünftigen Reichtum setzt.

Übrigens: Im Englischen spricht Cathie Wood von „Double-Down on Innovation“. Vielleicht ist Double-Down jetzt der richtige Ansatz, um innovative Aktien zu günstigeren Konditionen zu kaufen. Aber auch das ist natürlich nur ein grober, abstrakter Hinweis.

Der Artikel Diese Investorin hat, was du brauchst, um jetzt kluge Entscheidungen Richtung Reichtum zu treffen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images