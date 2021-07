Diese junge Wachstumsaktie besitzt noch immer einen Discount von 50 %

Junge Wachstumsaktien sind immer teuer? Ja, in vielen Fällen trifft das inzwischen zu. Egal ob wir einen Blick auf viele Streaming- oder auch E-Commerce-Akteure riskieren: Sie weisen allesamt hohe Bewertungsmaßstäbe auf. Teilweise auch, nachdem sie im Rahmen einer rasanten Rallye zugelegt haben. Auch auf digitale Zahlungsdienstleister trifft das sehr häufig zu.

Erfrischender könnte hingegen eine junge Wachstumsaktie sein, die einen Discount von ca. 50 % seit ihrem Rekordhoch besitzt. Lass uns im Folgenden einmal schauen, welche Aktie sich hinter dieser Beschreibung verstecken könnte. Sowie darauf, was du als Foolisher Investor zum Chance-Risiko-Mix grundsätzlich wissen solltest.

Die junge Wachstumsaktie mit dem großen Discount!

Die junge Wachstumsaktie, die noch immer einen solchen Discount besitzt, ist die von Lemonade. Wenn wir einen Blick auf den Aktienkurs von derzeit 76,28 Euro (29.07.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) riskieren, fällt auf: Gemessen am Rekordhoch von 155 Euro liegt die Aktie noch ca. 50 % im Minus. Ja, sogar ein bisschen darüber.

Die Lemonade-Aktie ist in vielerlei Hinsicht eine junge, dynamische Wachstumsaktie. Alleine die Marktkapitalisierung in Höhe von 5,57 Mrd. US-Dollar weist für US-amerikanische Börsenverhältnisse auf ein günstiges Bewertungsmaß hin. Ob das vielversprechend ist, das wollen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt etwas näher ansehen.

Die Lemonade-Aktie möchte dabei den großen Markt der Versicherungen aufrollen, zunächst im US-amerikanischen Raum. Über digitale Vertriebswege sollen günstigere Angebote und damit verbunden ein größeres Interesse entstehen. Ob das Kalkül aufgeht? Das dürfte die Zeit zeigen, immerhin kratzt auch das Angebot mit einigen wenigen Versicherungsleistungen erst an der Oberfläche. Oder anders ausgedrückt: Wir erkennen diese junge Wachstumsaktie auch daran, dass das Geschäft alles andere als etabliert oder voll ausgerollt ist.

Wenn wir die Quartalszahlen betrachten, so sehen wir das ebenfalls. Lemonade kam zuletzt auf einen Umsatz von 23,5 Mio. US-Dollar im ersten Vierteljahr. Ein Wert, der sogar unter dem Vorjahreswert gelegen hat. Auch das zeigt, wie jung diese Wachstumsaktie eigentlich ist.

Großes Risiko, großes Potenzial!

Die Lemonade-Aktie verspricht daher nicht nur einen Discount von derzeit knapp 50 %. Nein, sondern auch ein Verhältnis von großem Risiko und großem Potenzial. Der Markt, den das Unternehmen digitalisieren und revolutionieren möchte, ist schließlich gigantisch.

Natürlich ist bei dieser jungen Wachstumsaktie ein Scheitern möglich. Sowie auch, dass Konkurrenten erstarken und operativ an dem Unternehmen vorbeiziehen. All das könnte die Investitionsthese natürlich zerstören. Sollte die Lemonade-Aktie jedoch langfristig mit der eigenen strategischen Vision erfolgreich sein, dürfte der Discount über kurz oder lang nicht halten. Sowie auch nicht eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,57 Mrd. US-Dollar, die alles andere als groß ist.

Der Artikel Diese junge Wachstumsaktie besitzt noch immer einen Discount von 50 % ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images