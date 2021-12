Diese Öl-Aktie startet wieder durch

Die Aktie dieses Unternehmens hat über mehrere Wochen konsolidiert und ein wichtiges Ausbruchslevel als neuen Support gehalten. Trader, die gerne aus der Konsolidierung heraus handeln, sollten sich den Titel näher ansehen.

Diamondback Energy ist ein Erdöl- und Erdgasunternehmen. Der Firmensitz liegt in Texas. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beträgt rund 20 Mrd. USD, der Umsatz dürfte in diesem Jahr über 6 Mrd. USD, 2022 über 7 Mrd. USD, klettern. Analysten erwarten nach dem Turnaround 2021 im kommenden Jahr einen weiteren Gewinnsprung auf 17,17 USD je Aktie, womit sich ein 2022er-KGV von 6 errechnet. Aktuell liegt die Nettoverschuldung bei gut 6,5 Mrd. USD. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte sich dieser Wert auf unter 1,5 Mrd. USD verbessern. Diamondback Energy zahlt auch eine kleine Dividende. Die Dividendrendite bewegt sich zwischen 1,5 und 2 %.

Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie mittelfristig exzellent da. Seit dem Coronacrashtief hat sich ein wunderbarer Aufwärtstrend gebildet. Nach einem Abpraller am wichigen Widerstand bei 96,92 USD im Sommer dieses Jahres gelang im weiteren Jahresverlauf der Ausbruch über diese charttechnische Hürde. Die mehrwöchige Konsolidierung endete in der Vorwoche an diesem Kurslevel, womit die Marke von 96,92 USD als neuer Support bestätigt wurde. Idealer kann sich eine Aktie kaum verhalten.

Nach der Umkehrkerze zuletzt folgen in dieser Woche Anschlusskäufe. Im Fokus stehen nun die Hochs um 117,71 USD. Werden sie genommen, könnte der Öltitel die massive Barriere um 137,44 USD ansteuern. Dort bieten sich Gewinnmitnahmen an.

Unter 95 USD wird dagegen eine zeitliche wie preisliche Ausdehnung der Konsolidierung erwartet. Beispielsweise könnte der EMA200 um 80 USD in diesem Fall eine Anlaufmarke darstellen.

Fazit: Mittelfristig bleiben die Kursmuster bei vielen Ölwerten vielversprechend. Die Aktie von Diamondback Energy ist nur ein Beispiel. Solange die Vorwochentiefs halten, sind mittelfristig deutlich höhere Kurse zu erwarten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,81 6,16 7,02 Ergebnis je Aktie in USD -28,59 11,24 17,17 KGV - 10 6 Dividende je Aktie in USD 1,49 1,78 2,00 Dividendenrendite 1,35 % 1,61 % 1,81 % *e = erwartet

