Diese Top-Aktie besitzt mit 5,1 % Dividendenrendite ein Ausschüttungsverhältnis von 59,6 %!

Eine Top-Aktie, die mit einer Dividendenrendite von 5,1 % überzeugen kann, ist für viele Einkommensinvestoren alleine bereits einen näheren Blick wert. Im Endeffekt wittern Dividendenjäger hier häufig die Chance, eine günstige, unterbewertete Aktie zu kaufen.

Wenn dann noch das Ausschüttungsverhältnis sehr nachhaltig ist, dann ist das definitiv einen näheren Blick wert. Unsere heutige Top-Aktie, die diese Konditionen zu bieten hat, kann jedoch noch eine Menge mehr. Beispielsweise ein solides Dividendenwachstum sowie operative Zuwächse und eine defensive Klasse. Interessiert? Dann lass uns einmal schauen, welcher spannende Kandidat sich hinter dieser Beschreibung versteckt.

Top-Aktie mit 5,1 % Dividendenrendite & mehr!

Die Top-Aktie, die jetzt mit über 5,1 % Dividendenrendite glänzt, ist die von Medical Properties. Mit einer Quartalsdividende von weiterhin 0,28 US-Dollar und einem Aktienkurs von 21,77 US-Dollar erhalten wir momentan den ersten Wert. Aber kehren wir jetzt zu der Frage zurück, wie wir auf das Ausschüttungsverhältnis kommen.

Medical Properties kam zuletzt im vierten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,47 US-Dollar auf bereinigter Basis. Gemessen an diesem Wert erhalten wir ein solches Ausschüttungsverhältnis von 59,6 %. Ohne Zweifel ist das ein eher günstiges Bewertungsmaß. Oder eines, das mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 11,6 hochgerechnet auf ein Jahr glänzen kann. Damit existiert zudem auch weiterer Raum für Dividendenwachstum.

Die Top-Aktie mit 5,1 % Dividendenrendite besitzt jedoch mehr als das. Eine Historie mit seit nunmehr über acht Jahren konsequentem Dividendenwachstum beispielsweise. Zwar erhöhte sich die Dividende zuletzt um jeweils 4 % p. a. Dafür konnte das Management jedoch unter anderem die übrigen freien Mittel neben Fremdmitteln nutzen, um in weitere Immobilien und damit verbunden operatives Wachstum zu investieren. Die Funds from Operations je Aktie wuchsen zuletzt schließlich mindestens im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. Teilweise sogar stärker.

Als Real Estate Investment Trust mit einem Portfolio von über 400 Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen ist die Basis weiterhin defensiv. Lediglich die Verschuldung ist mit netto 11,2 Mrd. US-Dollar etwas, das man im Auge behalten sollte. Insbesondere, wenn die Zinsen steigen. Aber der Spread zwischen Funds from Operations und der Dividende zeigt, dass eine Sicherheitsmarge existiert. Oder die Möglichkeit, die Verschuldung konsequent zu reduzieren.

Trotzdem: Starke Basis für passives Einkommen!

Medical Properties ist trotzdem für mich eine Top-Aktie mit ca. 5,1 % Dividendenrendite. Zum Aufbau eines passiven Einkommens ist die Ausgangslage ziemlich stark. Das Management hat die Verschuldung außerdem bloß gewählt, um in diese weiteren Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Ohne Zweifel dürfen wir das nicht vergessen.

Mit einer starken Dividende und einem moderat wachsenden Geschäftsmodell ist eine Menge möglich. Vor allem ein wachsendes passives Einkommen ist bei dieser günstigen Bewertung und der starken Ausschüttung eine attraktive Perspektive.

Der Artikel Diese Top-Aktie besitzt mit 5,1 % Dividendenrendite ein Ausschüttungsverhältnis von 59,6 %! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

